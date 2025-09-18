Tragiczny wypadek na drodze w Warmińsko-Mazurskiem. Reporter RMF FM Piotr Bułakowski poinformował, że w Górowie Iławeckim samochód uderzył w drzewo. Zginęli 30-letni mężczyzna i trzymiesięczne niemowlę.

Zdjęcie z miejsca wypadku / KPP Bartoszyce /

W czwartkowe przedpołudnie doszło do tragicznego w skutkach wypadku w Górowie Iławeckim w województwie warmińsko-mazurskim.

Samochód osobowy, którym podróżowała czteroosobowa rodzina, uderzył tam w drzewo.

W wypadku życie straciły co najmniej dwie osoby. Na miejscu zginął 30-letni kierowca.

Po zdarzeniu ratownicy podjęli próbę reanimacji trzymiesięcznego niemowlęcia, jednak życia malucha nie udało się uratować.

Ponadto do szpitala trafiły też kobieta i trzyletnia dziewczynka. Stan dziecka jest krytyczny.