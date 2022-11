To przełomowa decyzja. Na największej olsztyńskiej nekropolii w Dywitach powstanie miejsce, gdzie wszystkie nagrobki będą identyczne. To nawiązanie do amerykańskich cmentarzy wojennych w Stanach Zjednoczonych. Cena takiego pochówku będzie wahać się od 2600 do 5250 złotych.

/ ZCK w Olsztynie / Materiały prasowe Skąd pomysł stworzenia na cmentarzu w Dywitach kwater w stylu amerykańskim? Jak przyznaje dyrektor Zakładu Cmentarzy Komunalnych Zbigniew Kot, to oferta dla osób, które nie chcą się prześcigać w wyglądzie nagrobka, cenią sobie porządek. Znormalizowane nagrobki będą nawiązywały formą do cmentarzy wojennych w Stanach Zjednoczonych - mówi Kot. Patrząc na cenę takiego pochówku można powiedzieć, że to dobre rozwiązanie na trudne czasy. Na cmentarzu w Dywitach zaplanowano ponad 1700 takich nagrobków. Będą one miały dwa rozmiary - metr na metr oraz 60 cm na 60 cm. Większe będą kosztować, w zależności od kolorystyki od 4400 do 5250 złotych, a mniejsze od 2600 do 3600 złotych. Nagrobki będą miały kształt lekko podniesionych poduszek, będzie też miejsce na postawienie zniczy. Co ważne, nie będzie można stawiać wokół nich ławeczek ani dokonywać nasadzeń roślin. Wszystkie nagrobki będą identyczne, położone w reprezentacyjnej części cmentarza. Będą dotyczyły wyłącznie pochówków urnowych. Jak podkreśla zarządca cmentarza, wszystko będzie wyglądało jak na amerykańskich cmentarzach wojennych, z dokładnie przystrzyżoną trawą, w ładzie i porządku. Takich nagrobków nie będzie można rezerwować, będą one przyznawane chętnym na bieżąco. Taki minimalizm myślę, że jest potrzebny, bo zmarłym na pewno nie jest potrzebny duży pomnik, wiele kwiatów, czy zniczy. Liczy się pamięć - mówi jedna z odwiedzających cmentarz w Dywitach osób. Słychać też głosy, że dzięki takim amerykańskim nagrobkom skończy się wyścig o najpiękniejszy albo najdrożej przyozdobiony grób. Z drugiej strony pomysł rozwijania cmentarzy w kierunku amerykańskim może nie spodobać się przedsiębiorcom, związanym z branżą cmentarną. Na takim grobie już nie zostawimy dużej wiązanki, kwiatów czy wielu zniczy.

Opracowanie: Renata Gaweł