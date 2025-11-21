Zarzut zabójstwa w warunkach recydywy usłyszał 47-letni Marcin R., który - według prokuratury - w jednym z domów w gminie Orzysz na Mazurach miał zamordować swoją konkubinę. Mężczyzna dwa dni wcześniej wyszedł z więzienia.​

47-letni mężczyzna jest podejrzany o zabójstwo swojej konkubiny / Komenda Powiatowa Policji w Piszu /

Jak ustalił reporter RMF FM Piotr Bułakowski, mężczyzna kilka dni temu wyszedł z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok dotyczący m.in. znęcania się nad swoją 51-letnią partnerką.

Do zabójstwa kobiety, mieszkanki gminy Orzysz w województwie warmińsko-mazurskim, doszło we wtorek 18 listopada.

Mężczyzna powiadomił sąsiada, że jego konkubina nie daje oznak życia. 47-letni Marcin R. był wtedy pijany - miał blisko dwa promile alkoholu w organizmie.

47-latek prowadzony przez policję Komenda Powiatowa Policji w Piszu /

Policjanci ustalili, że mężczyzna wielokrotnie i energicznie uderzał partnerkę pięściami w głowę i twarz, a kiedy ta upadła, kopał ją po głowie.

47-latek usłyszał zarzut zabójstwa. Grozi mu dożywocie. Do sądu trafił już wniosek o trzymiesięczny areszt.