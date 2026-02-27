To nie pierwszy raz. Pomnik Churchilla już kilka razy padł ofiarą wandali

Jak przypominają brytyjskie media, pomnik Churchilla, stojący od 1973 r. na Parliament Square w Londynie, kilkakrotnie w ostatnich latach padł ofiarą wandali. W 2020 r. w czasie protestów ruchu Black Lives Matter nazwisko Churchilla na postumencie zostało przekreślone, a pod nim wymalowano napis "był rasistą".

W tym samym roku pomnik pomazali aktywiści grupy Extinction Rebellion, którzy twierdzą, że walczą ze zmianami klimatu, zaś w zeszłym roku transseksualni aktywiści wspięli się na pomnik, protestując przeciwko orzeczeniu Sądu Najwyższego w sprawie definicji kobiety.

Reakcja Londynu

W następstwie tych wydarzeń w maju zeszłego roku rząd zdecydował o dopisaniu posągu do listy pomników wojennych, co oznacza, że wspinanie się na niego stało się przestępstwem zagrożonym karą do trzech miesięcy więzienia i grzywną do 1 tys. funtów.

Kim był Winston Churchill?

Winston Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1940-45 i 1951-55. Odegrał kluczową rolę w walce przeciwko nazistowskim Niemcom. Jest uważany za jednego z najwybitniejszych brytyjskich premierów w historii, a w przeprowadzonym w 2002 r. plebiscycie BBC na 100 najważniejszych Brytyjczyków zajął pierwsze miejsce.