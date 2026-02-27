Na stojącym nieopodal brytyjskiego parlamentu pomniku byłego premiera Wielkiej Brytanii Winstona Churchilla w nocy z czwartku na piątek ktoś wymalował propalestyńskie i antysemickie hasła - poinformowały brytyjskie media. Pomnik jest obecnie zasłonięty ze wszystkich stron i czyszczony. "Syjonistyczny zbrodniarz wojenny" - brzmi jedno z namalowanych haseł. Inne wzywa do globalizacji intifiady.
- Napisy znalazły się zarówno na postumencie, jak i na samej figurze; wśród nich m.in.: "Syjonistyczny zbrodniarz wojenny"
- Pomnik został zasłonięty i trwa jego czyszczenie; Churchill był premierem Wielkiej Brytanii w latach 1940-1945 i 1951-1955.
Namalowane czerwoną farbą napisy pojawiły się zarówno na postumencie pomnika, jak i na samej figurze Churchilla. Głoszą one m.in. "Syjonistyczny zbrodniarz wojenny", "Zatrzymać ludobójstwo!", "Wolna Palestyna", "Nigdy więcej jest teraz", "Zglobalizować intifadę!", a także napisane po holendersku "Pozdrowienia z Hagi".