Legendarny multiinstrumentalista Józef Skrzek zagra pod kopułą Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego w Olsztynie. W czasie tego wydarzenia będzie można podziwiać specjalne wizualizacje tworzone na żywo.

/ Marcin Tomaszuk / Materiały prasowe

Koncert legendarnego artysty i multiinstrumentalisty Józefa Skrzeka (SBB, Breakout) ze specjalnymi wizualizacjami tworzonymi na żywo podczas koncertu przy użyciu aparatury cyfrowego planetarium OPiOA odbędzie się w piątek 21 kwietnia o godzinie 18:00.

Józef Skrzek zagra na swym wysłużonym egzemplarzu kultowego syntezatora Minimoog, którego jest niekwestionowanym wirtuozem, traktując go tak, jak skrzypkowie instrumenty budowane przez Stradivariusa. To naturalne przedłużenie jego niezwykłej wyobraźni, która od pół wieku pozwala mu wciąż iść do przodu, szukać nowych form wyrazu i zaskakiwać.

Razem z Józefem Skrzekiem zagra jeden z najbardziej rozpoznawalnych muzyków młodszego pokolenia, specjalizujących się w muzyce elektronicznej - Przemysław Rudź. Obaj artyści zaprezentują fragmenty solowe, zaś wspólnie wykonają w całości utwór The Stratomusica Suite z albumu o tym samym tytule.