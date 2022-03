Prawie 300 tys. złotych pozyskał samorząd Kętrzyna na utworzenie dziennego Domu Senior+. To drugie podejście do tego przedsięwzięcia. W poprzednim roku na umiejscowienie go w budynku dawnej loży masońskiej nie zgodziła się Rada Miejska. Teraz zrodziła się zupełnie nowa koncepcja.

Dom Senior+ zostanie usytuowany w budynku przy ul. Sikorskiego 61A. Budynek należy do miasta, a użytkuje go Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Obiekt wymaga jednak kapitalnego remontu.

Przecieka dach, ściany są zawilgocone, wnętrza od lat nie były remontowane - mówiła podczas sesji Rady Miejskiej dyrektor MOPS Marzenna Utko.

Teraz pojawiła się szansa na utworzenie tam placówki, w której seniorzy będą mogli się spotykać, żywić, bawić, a także uprawiać sport, korzystać z porad dietetyka czy uczestniczyć w wykładach i spotkaniach.

Obecnie w budynku tym wydawane są obiady od 12.00 do 14.30. Chcemy zwiększyć dostępność i zapewnić usługę w godzinach 11.30 - 16.30. Odbiorcy mieliby możliwość spożywania posiłku bądź zabierania go do domu. Każda osoba będzie miała wybór z oferowanych trzech zestawów, a nie jednego jak jest obecnie. Nadal dowozić będziemy posiłki osobom samotnym i niepełnosprawnym - mówi Marzenna Utko.

Co ważne - liczba osób korzystających z bezpłatnych obiadów stale spada. W roku 2012 było to 305 osób, w 2016 - 240, w 2020 -102, a w ubiegłym roku 86. Z kolei koszty utrzymania stołówki rosną - w 2017 roku było to 254.718 zł, w 2019 - 372.208, a 2021- 354.725, a w tym roku budżet stołówki po wzroście cen wynosi ponad 586.000 zł!

Gdy podzielimy koszty przez liczbę obiadów, które wydamy w tym roku, a będzie to ponad 25 tysięcy świadczeń, to koszt wyprodukowania jednego obiadu wyniesie ponad 23 złote. To znacznie więcej niż w niejednej miejscowej jadłodajni - dodaje Utko. Rosnące koszty, malejąca liczba podopiecznych zmusiły do poszukiwań lepszych rozwiązań.

Jeszcze w tym tygodniu ogłoszony zostanie przetarg na usługi żywieniowe, które świadczone będą w nowej formule od maja. Warto dodać, że nikt z pracowników stołówki nie zostanie bez pracy. Wszyscy znajdą zatrudnienie w stołówkach szkolnych.