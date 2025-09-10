Osiem dronów odnalezionych na terenie Polski po nocnym nalocie ze strony Rosji. Zlokalizowano też szczątki jednego pocisku. Najwięcej dronów znaleziono na Lubelszczyźnie.

Jeden z odnalezionych dronów / Gorąca Linia RMF FM

Z najnowszych informacji, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że na terenie Polski odnaleziono dotąd siedem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.

Na Lubelszczyźnie drony znaleziono w Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tam uszkodzony został dach budynku), Krzywowierzbie Kolonii, Wohyniu i Wyhalewie (tam znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia) i Wielkim Łanie.

Drony znaleziono też w Łódzkiem - w Mniszkowie i w woj. warmińsko-mazurskim - w Oleśnie.

Służby w miejscu znalezienia rosyjskiego drona i szczątków pocisku w miejscowości Wyhalew / Wojtek Jargiło / PAP

19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej

Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk informował, że łącznie służby odnotowały 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski. Dodał, że po raz pierwszy atak był nie od strony Ukrainy, a Białorusi. Jak dodał, potwierdzono zestrzelenie trzech dronów. Ostatni obiekt zniszczono o godz. 6:45.

Dron spadł na dom starszego małżeństwa

Na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola koło Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny. Uszkodzony jest dach tego domu i samochód.

Dron spadł na dom starszego małżeństwa. Parze nic się nie stało. W tym czasie byli poza domem, zajmowali się zwierzętami w gospodarstwie.

W rozmowie z dziennikarką RMF FM Renatą Stawiarską wójt gminy Wyryku Bernard Błaszczuk przekazał, że zostały dziś odwołane zajęcia w dwóch szkołach na terenie gminy. Jutro, jak wszystko będzie w porządku, to wrócimy z zajęciami - zapowiedział.

Jak relacjonował, nad ranem, ok. godz. 6:45 słyszał hałas samolotów. Komunikaty o tym, że coś przelatuje, mieszkańcy też dostali rano.

W innych regionach kraju odnajdywane są kolejne drony

To kolejny dron znaleziony po informacjach o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.

Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców . Nie ma osób poszkodowanych. Jak potwierdziła lubelska Prokuratura Okręgowa, na dronie znajdują napisy cyrylicą.

Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. Wiadomo, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, po trzeciej w nocy został tam zestrzelony dron między miejscowościami Cześniki i Niewilków.

