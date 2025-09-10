Osiem dronów odnalezionych na terenie Polski po nocnym nalocie ze strony Rosji. Zlokalizowano też szczątki jednego pocisku. Najwięcej dronów znaleziono na Lubelszczyźnie.
Z najnowszych informacji, do których dotarł dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wynika, że na terenie Polski odnaleziono dotąd siedem dronów - sześć na Lubelszczyźnie, jeden w Łódzkiem i jeden w Warmińsko-Mazurskiem.
Na Lubelszczyźnie drony znaleziono w Cześnikach, Czosnówce, Wyrykach (tam uszkodzony został dach budynku), Krzywowierzbie Kolonii, Wohyniu i Wyhalewie (tam znaleziono szczątki pocisku niewiadomego pochodzenia) i Wielkim Łanie.
Drony znaleziono też w Łódzkiem - w Mniszkowie i w woj. warmińsko-mazurskim - w Oleśnie.
Podczas wystąpienia w Sejmie premier Donald Tusk informował, że łącznie służby odnotowały 19 przekroczeń przestrzeni powietrznej Polski. Dodał, że po raz pierwszy atak był nie od strony Ukrainy, a Białorusi. Jak dodał, potwierdzono zestrzelenie trzech dronów. Ostatni obiekt zniszczono o godz. 6:45.
Na Lubelszczyźnie we wsi Wyryki Wola koło Włodawy dron spadł na budynek mieszkalny. Uszkodzony jest dach tego domu i samochód.
Dron spadł na dom starszego małżeństwa. Parze nic się nie stało. W tym czasie byli poza domem, zajmowali się zwierzętami w gospodarstwie.
W rozmowie z dziennikarką RMF FM Renatą Stawiarską wójt gminy Wyryku Bernard Błaszczuk przekazał, że zostały dziś odwołane zajęcia w dwóch szkołach na terenie gminy. Jutro, jak wszystko będzie w porządku, to wrócimy z zajęciami - zapowiedział.
Jak relacjonował, nad ranem, ok. godz. 6:45 słyszał hałas samolotów. Komunikaty o tym, że coś przelatuje, mieszkańcy też dostali rano.
To kolejny dron znaleziony po informacjach o nocnym naruszeniu polskiej przestrzeni powietrznej przez Rosję.
Jak podała lubelska policja, po 5 rano uszkodzony dron został znaleziony na polu w miejscowości Czosnówka koło Białej Podlaskiej. Zgłoszenie wpłynęło od mieszkańców. Nie ma osób poszkodowanych. Jak potwierdziła lubelska Prokuratura Okręgowa, na dronie znajdują napisy cyrylicą.
Fragment zestrzelonego przez polskie wojsko drona znaleziono we wsi Cześniki na Zamojszczyźnie. W rejonie tamtejszego cmentarza odkryto statecznik, służby szukają pozostałych części drona. Nie ma osób poszkodowanych. Wiadomo, że ma to związek z działaniem polskiej obrony powietrznej. Jak podała Prokuratura Okręgowa w Zamościu, po trzeciej w nocy został tam zestrzelony dron między miejscowościami Cześniki i Niewilków.