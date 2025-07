​Sezon na jagody niedawno się rozpoczął, ale zamiast radości ze zbiorów i smacznych wypieków przynosi przede wszystkim frustrację - zarówno zbieraczom, jak i konsumentom. Tegoroczne jagody są nie tylko bardzo drogie, ale też wyjątkowo rzadkie i drobne. Pani Emilia, która w Olsztynku (woj. warmińsko-mazurskie) prowadzi popularną "Jagodziankę", stoi przed widmem zamknięcia. "Bez jagód z końcem lipca będę musiała zamknąć cukiernię" - mówi reporterowi RMF FM Piotrowi Bułakowskiemu.

Brakuje jagód w lasach / Shutterstock

Na targowiskach w różnych częściach kraju ceny osiągają rekordowe sumy. W Sławnie (woj. zachodniopomorskie) za litr jagód trzeba zapłacić nawet 35 zł. Często sprzedawane są w słoikach o różnej pojemności, co dodatkowo utrudnia porównanie cen. Jeden z handlarzy przyznaje wprost, że tańsze nie będą, a na pewno tylko droższe. W ubiegłym roku ceny sięgały nawet 45 zł za litr - w tym mogą tę granicę przekroczyć.

Leśnicy nie mają wątpliwości co do przyczyny. Tegoroczna aura była taka, że część kwiatostanu jagodowego zniszczyła pogoda i dlatego w wielu miejscach jagód nie ma. A te, co są, to bardzo małe - tłumaczy Tadeusz Lewandowski, nadleśniczy Nadleśnictwa Sławno.

Jagody, znane również jako borówki czarne lub czernice, to jedne z najbardziej pożądanych leśnych owoców sezonowych. Niestety, w 2025 roku ich zbiór przypomina raczej polowanie na czarne złoto niż przyjemną letnią aktywność.

Jagodzianki w zagrożeniu

Brak jagód na rynku uderza również w branżę cukierniczą. Jagodzianki - tradycyjny letni przysmak - mogą w tym roku zniknąć z półek wcześniej niż zwykle.

Bez jagód z końcem lipca będę musiała zamknąć cukiernię - mówi RMF FM pani Emilia, właścicielka popularnej cukierni "Jagodzianka" w Olsztynku.

Przyjmujemy każdy kilogram. W tym roku jagody są na wagę złota - nie kryje. Z kilograma jagód pani Emilia jest w stanie przygotować zaledwie pięć, sześć jagodzianek.

Cena naszej jagodzianki to 10 zł, ale wiem, że w Polsce jest to od 18 do 34 zł. Niestety cena jagodzianki jest dyktowana ceną, jaką musimy zapłacić za kilogram jagody. Jeśli w przyszłym tygodniu nikt nie dostarczy nam jagody, żadna hurtownia nie zgłosi się ze sprzedażą jagód, w połowie sezonu, czyli pod koniec lipca, będziemy musieli zamknąć cukiernię - mówi RMF FM.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Brakuje jagód. "Z końcem lipca będę musiała zamknąć cukiernię"

Piekarnie i cukiernie szukają ratunku w skupach, gdzie jagody sprzedawane są na kilogramy. Jedna z piekarń ogłaszała skup po 30 zł za kilogram - to i tak stawka trudna do zaakceptowania dla wielu producentów wypieków.

Dla miłośników jagód tegoroczne lato oznacza nie tylko większy wydatek, ale i krótszy sezon. Mimo to wielu kupujących nie rezygnuje z ulubionych smaków dzieciństwa, choć koszt litrowego słoika dorównuje cenie dobrej książki czy obiadu w restauracji.

Na co zwracać uwagę, kupując jagody?

W obliczu wysokich cen warto wiedzieć, jak nie dać się oszukać i kupić owoce dobrej jakości. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, czy jagody nie puszczają soku. Dlaczego to ważne? Mówiąc najprościej, nikt nie chce kupić brei przypominającej marmoladę, z której nie da się nic zrobić.

Dlaczego niektóre jagody w wiaderku puszczają sok? Przyczyn może być kilka:

Zbyt dojrzałe owoce - pod koniec sezonu jagody stają się miękkie i łatwiej pękają, przez co puszczają sok jeszcze przed trafieniem do kuchni.

Sposób zbioru - jagody zbierane tzw. "maszynką" są bardziej podatne na uszkodzenia. To metalowe narzędzie z ostrymi szpikulcami, które przyspiesza zbiór, ale jednocześnie miażdży część owoców.

Maszynka do zbierania jagód / Shutterstock

Jeśli zależy nam na jakości, warto kupować jagody ręcznie zbierane, nawet jeśli są nieco droższe. Lepsze owoce to lepszy smak, dłuższa trwałość i pewność, że nasza jagodzianka nie zamieni się w mokrą bułkę z nadzieniem przypominającym kompot.