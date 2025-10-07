Starsza kobieta zginęła w pożarze mieszkania w bloku przy ul. Srebrnej w Olsztynie. Ogień wybuchł na drugim piętrze sześciopiętrowego budynku. Strażacy ewakuowali mieszkańców niższych kondygnacji.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Do tragicznego zdarzenia doszło w jednym z bloków mieszkalnych na olsztyńskim osiedlu. Ogień pojawił się w mieszkaniu na drugim piętrze sześciopiętrowego budynku. Na miejsce natychmiast skierowano kilka zastępów straży pożarnej.

Strażacy z płonącego mieszkania ewakuowali starszą kobietę. Była prowadzona akcja reanimacyjna, niestety zespół ratownictwa medycznego stwierdził jej zgon - powiedział st. kpt. Adam Rybicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Ze względu na silne zadymienie i ryzyko zatrucia gazami pożarowymi, strażacy zdecydowali się ewakuować mieszkańców parteru oraz pierwszego piętra. Na razie nie wiadomo, ile osób musiało opuścić swoje lokale i czy będą mogli wrócić do nich na noc.



Gdy strażacy przybyli na miejsce pożar był mocno rozwinięty, było go widać z zewnątrz. Akcja na miejscu trwa - zaznaczył Rybicki.

Po dogaszeniu pożaru na miejscu będą pracowali policjanci i prokurator.