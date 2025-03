Ciekawe znalezisko w lesie koło Leśniewa w Warmińsko-mazurskiem. Detektoryści z Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej odnaleźli prawdopodobnie ozdobne okucie pasa typu balteus. Artefakt może być datowany na II-IV wiek n.e.

Znalezisko na Mazurach / Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie /

Niewielki przedmiot znaleziony w gminie Srokowo wykonany jest z brązu. Ma lekko wypukłą, zębatą kopułkę zakończoną tępym kolcem i zaopatrzoną w uszko po stronie wewnętrznej. Podejrzewając, że może to być zabytek archeologiczny zgłosiliśmy sprawę do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - mówią przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej.

Znaleziony artefakt został skonsultowany z naukowcami z trzech ośrodków - Państwowego Muzeum Archeologicznego, Instytutu Archeologii UMK w Toruniu oraz Wydziału Archeologii UW w Warszawie. Po kwerendach i dyskusjach archeologom udało się ustalić proweniencję tego niewielkiego przedmiotu - tu za wskazanie właściwego kierunku interpretacji należy się uznanie Wydziałowi Archeologii UW.

Najprawdopodobniej mamy do czynienia z ozdobnym okuciem pasa typu balteus. Baltei (liczba mnoga) to pasy przewieszane przez ramię, do których przytraczano miecz. To typowe wyposażenie rzymskich legionistów zostało zapożyczone i zaadaptowane na własny użytek przez plemiona znad Łaby, skąd miało się rozprzestrzenić na obszary północnej Europy i basenu Morza Bałtyckiego - czytamy w oświadczeniu Wojewódzkiego Konserwatora w Olsztynie.

/ Wojewódzki Konserwator Zabytków w Olsztynie /

Występowanie elementów pasów typu balteus na terenach środkowoeuropejskiego Barbaricum łączone jest z intensyfikacją kontaktów pomiędzy prowincjami rzymskimi a terenami ościennymi około II-IV wieku n.e. Nie są to jednak częste znaleziska.

Jak okucie pasa, do którego przytroczony mógł być miecz trafiło w okolice Leśniewa? Nad różnymi hipotezami pracować będą teraz naukowcy.