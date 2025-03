W jednym z tarnowskich mieszkań (woj. małopolskie) doszło do groźnej sytuacji. Czwórka dzieci w wieku od 10 miesięcy do 4 lat została pozostawiona bez opieki dorosłych. Policjanci, którzy przybyli na miejsce, odkryli również ślady krwi w mieszkaniu. Gdy rodzice wrócili do domu, okazało się, że są pijani.

(Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock Do zdarzenia doszło w sobotni wieczór przy ul. Widok w Tarnowie (woj. małopolskie). Jak poinformował portal tarnowska.tv, do jednego z mieszkań została wezwana policja oraz karetka pogotowia ratunkowego. Po wejściu do mieszkania funkcjonariusze potwierdzili, że dzieci w wieku 4 lat, 3 lat oraz około 10-miesięczne bliźnięta były same. Na szczęście, maluchom nic się nie stało. Jednak w domu znaleziono ślady krwi. Gdy na miejsce wrócili rodzice, okazało się, że oboje są pijani - 26-letnia kobieta miała ponad 2 promile alkoholu, a 32-letni mężczyzna przekroczył 3 promile. Dodatkowo ojciec dzieci miał uraz głowy. Kobieta została zatrzymana i osadzona w izbie wytrzeźwień, natomiast mężczyzna, z uwagi na uraz, trafił do szpitala. Technicy kryminalistyki, którzy pojawili się na miejscu, zabezpieczyli ślady i sporządzili dokumentację procesową. Śledczy obecnie starają się ustalić, jak długo dzieci pozostawały bez opieki. Nieoficjalnie udało się dowiedzieć, że tego dnia rodzice spożywali alkohol razem z sąsiadami. Dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego. Rodzicom grozi kara do 5 lat więzienia za narażenie zdrowia i życia dzieci. Zobacz również: ​Od kiedy kamizelki nożoodporne w karetkach? Ustalenia RMF FM

