Co najmniej trójka dzieci jest ranna po tym, jak we wtorek rano bus szkolny uderzył w budynek w miejscowości Łęgajny w województwie warmińsko-mazurskim.

Warmińsko-mazurskie: Poważny wypadek busa szkolnego w miejscowości Łęgajny niedaleko Olsztyna / KW PSP Olsztyn / Państwowa Straż Pożarna

Zablokowana jest ul. Olsztyńska w Łęgajnach w powiecie olsztyńskim w Warmińsko-Mazurskiem.

Kierujacy busem szkolnym uderzył tam w ogrodzenie budynku mieszkalnego.

Pojazdem podróżowało w sumie 20 osób.

Na tę chwilę wiemy, że jedno dziecko na pewno będzie zabrane do szpitala. Jest to uczeń, który w momencie przechodzenia przez jezdnię został potrącony przez autobus. Kierujący busem prawdopodobnie chciał uniknąć uderzenia dziecka, zjechał i uderzył w płot. Ranna jest jeszcze trójka dzieci, które podróżowały autobusem. Te dzieci zostały przebadane i być może również będą zabrane do szpitala - powiedział RMF FM mł. bryg. Grzegorz Różański, rzecznik Warmińsko-Mazurskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Pozostałym dzieciom nic się nie stało. Udały się bezpiecznie do szkoły.