Diecezja elbląska ma nowego pasterza. Został nim bp Wojciech Skibicki, dotychczasowy biskup pomocniczy diecezji. Jednocześnie Ojciec Święty przyjął rezygnację bp. Jacka Jezierskiego z posługi biskupa elbląskiego - przekazała Konferencja Episkopatu Polski.

Bp Wojciech Skibicki / Andrzej Jackowski / PAP

Decyzję Ojca Świętego Leona XIV ogłosiła w sobotę w południe Nuncjatura Apostolska w Polsce. W Konferencji Episkopatu Polski bp Skibicki wchodzi w skład Komisji Duchowieństwa.

Jest on czwartym w kolejności pasterzem diecezji elbląskiej. Zarząd nad diecezją biskup nominat przejmie 17 października, a 18 października odbędzie uroczysty ingres do katedry św. Mikołaja w Elblągu.

Jak przekazano w komunikacie Nuncjatury Apostolskiej, Wojciech Skibicki urodził się 23 maja 1970 roku w Skrwilnie, w diecezji płockiej, w rodzinie Józefa i Lucyny z domu Pilśniak. Został ochrzczony w parafialnym kościele pw. św. Anny. Uczęszczał do szkoły podstawowej i liceum ogólnokształcącego w Malborku, gdzie w 1989 roku zdał egzamin maturalny. Był związany z parafią pw. św. Urszuli Ledóchowskiej.

Ukończył studia teologiczne w seminariach duchownych w Olsztynie i Elblągu. Święcenia prezbiteratu przyjął 10 czerwca 1995 roku w Elblągu z rąk bp. Andrzeja Śliwińskiego.

W latach 1995-1996 był wikariuszem parafii św. Rodziny w Elblągu. W latach 1996-1997 oraz 2003-2010 - sekretarzem i kapelanem biskupa. Odbył studia doktoranckie z zakresu liturgiki w KUL. W 2003 roku obronił pracę doktorską pt. Instytucja katechumenatu dorosłych w praktyce duszpasterskiej diecezji polskich; promotorem pracy był ks. prof. dr hab. Jerzy Kopeć.

Ukończył także: Studium Poradnictwa Psychologicznego i Psychoterapii dla Duchowieństwa w KUL w Lublinie (1999-2001), Szkołę Wychowawców Seminariów Duchownych Diecezjalnych i Zakonnych w Centrum Formacji Duchowej Salwatorianów w Krakowie (2011-2013) oraz szkolenie nt. "Kanoniczne i psychologiczne aspekty odpowiedzi Kościoła na wykorzystywanie seksualne małoletnich przez niektórych duchownych" (2015).

Wykładał liturgikę w seminariach duchownych w Elblągu i Pieniężnie. W latach 2004-2016 był wicerektorem seminarium w Elblągu, a także członkiem rady kapłańskiej i kolegium konsultorów. W 2014 roku został mianowany kanonikiem rzeczywistym Kapituły Katedralnej Elbląskiej.

W latach 2006-2015 był diecezjalnym korespondentem Katolickiej Agencji Informacyjnej, a w latach 2009-2019 - rzecznikiem prasowym kurii diecezjalnej.

W latach 2015-2019 pełnił urząd delegata biskupa ds. ochrony małoletnich oraz ds. indywidualnych form życia konsekrowanego. Był dyrektorem wydziału nauki katolickiej kurii oraz dyrektorem ośrodka formacji diakonów stałych w diecezji, członkiem komisji głównej synodu diecezjalnego oraz przewodniczącym zespołu pobożności ludowej i formacji liturgicznej.

6 kwietnia 2019 roku przyjął święcenia biskupie z rąk bp. Jacka Jezierskiego. Bp Jacek Jezierski złożył w listopadzie ub. roku na ręce papieża Franciszka rezygnację z pełnionego urzędu. Powodem rezygnacji był wiek biskupa, który skończy 75 lat.