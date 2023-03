W sobotę rano dorosłego bobra odłowili strażacy na ul. Olsztyńskiej w Giżycku. To jedna z głównych ulic centrum miasta leżąca niedaleko kanału łuczańskiego i jeziora Niegocin.



Policjanci zablokowali drogę tak, by auta nie potrąciły zwierzęcia. Strażacy złapali bobra do klatki i odwieźli na jedną z plaż.



To nie pierwszy przypadek odłowienia bobra w Giżycku. W maju ubiegłego roku patrol straży miejskiej natknął się nocą na bobra przy ul. Kościuszki. Wówczas zwierzę także zostało odłowione i wypuszczone.