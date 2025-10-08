W miejscowości Olszewo w gminie Boćki na Podlasiu wylądował balon przemytniczy z podczepioną paczką - prawdopodobnie nielegalnych papierosów. Co więcej, podobny obiekt spadł również w stolicy województwa podlaskiego. To już kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach.
Miejscowość, na teren której spadł balon, znajduje się ponad 30 km od granicy z Białorusią.
Na miejscu pracuje policja.
Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, kolejny przemytniczy balon znaleziono przy ul. Lodowej w Białymstoku.
Kilka dni temu z terenu Białorusi wystartowało ponad 20 balonów przemytniczych. Znamienitą ich część odnaleźli u siebie Litwini.
Jeden z nich spadł jednak i w Polsce, w miejscowości Ożynnik koło Białegostoku.
Do balonu doczepiona była paczka, a w niej 1750 paczek papierosów.
Z powodu tych obiektów latających litewskie służby na kilka godzin wstrzymały operacje na wileńskim lotnisku.