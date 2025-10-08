​W miejscowości Olszewo w gminie Boćki na Podlasiu wylądował balon przemytniczy z podczepioną paczką - prawdopodobnie nielegalnych papierosów. Co więcej, podobny obiekt spadł również w stolicy województwa podlaskiego. To już kolejne tego typu zdarzenie w ostatnich dniach.

Kolejny balon przemytniczy na Podlasiu (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Miejscowość, na teren której spadł balon, znajduje się ponad 30 km od granicy z Białorusią.

Na miejscu pracuje policja.

Balon przemytniczy w Olszewie / KWP Białystok / Policja

Jak dowiedział się reporter RMF FM Piotr Bułakowski, kolejny przemytniczy balon znaleziono przy ul. Lodowej w Białymstoku.

Balon przemytniczy, który spadł w Białymstoku przy ul. Lodowej / KWP Białystok / Policja

Kolejny balon w ostatnich dniach

Kilka dni temu z terenu Białorusi wystartowało ponad 20 balonów przemytniczych. Znamienitą ich część odnaleźli u siebie Litwini.

Jeden z nich spadł jednak i w Polsce, w miejscowości Ożynnik koło Białegostoku.

Do balonu doczepiona była paczka, a w niej 1750 paczek papierosów.

Z powodu tych obiektów latających litewskie służby na kilka godzin wstrzymały operacje na wileńskim lotnisku.