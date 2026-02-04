Zmarł biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej Julian Wojtkowski. Miał 99 lat. Był najstarszym polskim biskupem.

Bp Julian Wojtkowski / Jerzy Ruciński / PAP

W wieku 99 lat zmarł bp Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej.

O terminie uroczystości pogrzebowych kuria poinformuje w późniejszym czasie.

Kim był bp Julian Wojtkowski? O tym w naszym artykule.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Zobacz również: Papież ogłosił decyzję w sprawie polskiego biskupa

"4 lutego 2026 roku w Konwikcie Kapłanów Warmińskich w Olsztynie, po ukończeniu 99. roku życia, w 76. roku kapłaństwa i 57. roku biskupstwa odszedł do Domu Ojca, bp prof. Julian Wojtkowski, biskup pomocniczy senior archidiecezji warmińskiej" - poinformował w środę rzecznik kurii ks. Marcin Sawicki. O terminie uroczystości pogrzebowych kuria poinformuje w późniejszym czasie - dodał.

Obóz i tajne nauczanie

Biskup Julian Wojtkowski (ur. 31 stycznia 1927 r. w Poznaniu) po wybuchu II wojny światowej został z rodzicami i rodzeństwem aresztowany i osadzony w Lager Glowno - Posen Ost i wywieziony pierwszym transportem do Ostrowca Świętokrzyskiego. Małą maturę zdobył w tajnym nauczaniu ziemi kieleckiej w 1944 r., rok później otrzymał świadectwo dojrzałości liceum matematyczno-fizycznego w Lublinie.

W latach 1945-1950 studiował w Lubelskim Seminarium Duchownym dla diecezji warmińskiej. Święcenia kapłańskie i magisterium teologii otrzymał w 1950 r. Po studiach teologii dogmatycznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim uzyskał w 1953 r. doktorat. Od 1952 do 2005 r. wykładał w Warmińskim Seminarium Duchownym, Warmińskim Instytucie Teologicznym i na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Był prefektem i wicerektorem w WSD "Hosianum" w Olsztynie. Pełnił też funkcje cenzora ksiąg religijnych, sędziego prosynodalnego, duszpasterza pracowników nauki i referenta do spraw budowlanych. W 1959 roku odznaczony godnością kanonika rzeczywistego, następnie dziekana i prepozyta Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Habilitował się na Papieskim Fakultecie Teologicznym w Krakowie w 1968 r.

Święcenia biskupie

W prywatnej kaplicy kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 22 sierpnia 1969 r. ks. Julian Wojtkowski otrzymał święcenia biskupie. Konsekratorami byli prymas Polski Stefan Wyszyński oraz biskupi warmińscy Józef Drzazga i Jan Obłąk.

Jako zawołanie biskupie obrał słowa: Veni Domine Jesu (Przyjdź, Panie Jezu). Był wikariuszem generalnym, ojcem duchownym kapłanów diecezji warmińskiej, wizytatorem zakonów i zgromadzeń zakonnych, kierownikiem Warmińskiej Pielgrzymki Pieszej na Jasną Górę, członkiem Głównej Komisji Synodalnej Diecezji Warmińskiej. Pełnił też funkcję przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski ds. Budowy Kościołów, sekretarza Komisji Episkopatu Polski ds. KUL i członka Komisji Maryjnej Episkopatu Polski.

Profesorem nadzwyczajnym Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie mianowany w 1987 r., profesorem zwyczajnym - w 1997. Główne dziedziny jego badań to historia dogmatów maryjnych w Polsce średniowiecznej, drobne teksty polskie w inkunabułach Wielkopolski, historia diecezji warmińskiej. Był autorem wielu opracowań i artykułów naukowych i popularnonaukowych. Wypromował 60 magistrów, 23 licencjatów i 13 doktorów teologii.