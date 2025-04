Dwóch chłopców znalazło w rowie stary granat moździerzowy. Przynieśli go na podwórko, jakby był zwykłym kamieniem. Nie wiedzieli, że trzymają w rękach śmiercionośny ładunek z czasów II wojny światowej. Policja ewakuowała całą rodzinę, a do akcji wkroczyli saperzy. Tylko cudem nie doszło do tragedii.

Dzieci znalazły granat moździerzowy i przyniosły na podwórko (zdjęcie ilustracyjne) / Foto: shutterstock/ Policja Warmińsko-Mazurska / Spacer zakończony niebezpiecznym znaleziskiem W niedzielne popołudnie dwóch chłopców, w wieku 9 i 12 lat, spacerowało w okolicy swojego domu w gminie Węgorzewo (woj. warmińsko-mazurskie). W przydrożnym rowie melioracyjnym natknęli się na podejrzany metalowy przedmiot. Zamiast zawiadomić dorosłych, zabrali go ze sobą - prosto na rodzinne podwórko. Jak się później okazało, był to granat moździerzowy z zapalnikiem, pochodzący z czasów II wojny światowej. Gdy jeden z dorosłych zauważył, co chłopcy przynieśli do domu, natychmiast zawiadomił policję. Na miejsce wysłano funkcjonariusza z grupy minersko-pirotechnicznej, który potwierdził, że znalezisko to w pełni uzbrojony niewybuch o długości 40 cm. Policja niezwłocznie ewakuowała wszystkich mieszkańców - siedmioosobową rodzinę, w tym pięcioro dzieci. Teren zabezpieczono do czasu przyjazdu saperów z Giżycka. Policja ostrzega: "To nie zabawka" Na szczęście tym razem nikt nie ucierpiał. Ale - jak podkreśla policja - sytuacja mogła zakończyć się tragicznie. Przypominamy, że w przypadku znalezienia przedmiotu przypominającego granat lub inny niewybuch, takiego znaleziska nie wolno przenosić, dotykać ani rozbrajać - ostrzega st. post. Magdalena Hrynkiewicz z KPP w Węgorzewie. Jakiekolwiek manipulowanie przy takim ładunku może doprowadzić do jego detonacji, a w konsekwencji do poważnych obrażeń lub śmierci. Zobacz również: Maciej Witucki gościem Popołudniowej rozmowy w RMF FM

