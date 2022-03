Zarzut niemyślnego spowodowania niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym przedstawiono 62-letniej kobiecie, która doprowadziła do zderzenia z pociągiem na przejeździe kolejowym w Rudzienicach - podała w piątek prokuratura w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie).

Wideo youtube

Do wypadku doszło na początku stycznia w Rudzienicach. Auto utknęło na torach, co wkrótce potem doprowadziło do zderzenia z nadjeżdżającym pociągiem relacji Szczecin - Olsztyn. Kobieta zdążyła wysiąść, nikt nie ucierpiał. Zdarzenie spowodowało czterogodzinną przerwę w ruchu pociągów na linii Olsztyn - Iława.

Według śledczych, kierująca osobowym hyundaiem wjechała przy otwartych rogatkach na przejazd kolejowo-drogowy. Następnie włączyła kierunkowskaz i skręciła w prawo, zjeżdżając z jezdni na torowisko.

Co powiedziała 62-latka o swoim zachowaniu?

Po zebraniu materiału dowodowego w tej sprawie, 62-letniej kierującej przedstawiono zarzut nieumyślnego sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. To przestępstwo zagrożone karą do trzech lat pozbawienia wolności. Sprawa zostanie skierowana do sądu - poinformował w piątek PAP prokurator rejonowy w Iławie Jan Wierzbicki.

Jak dodał, kierująca autem nie potrafiła racjonalnie wytłumaczyć, dlaczego zamiast przejechać na wprost przez przejazd, skręciła na torowisko. Z jej wyjaśnień wynika, że z powodu zmroku i deszczu była kiepska widoczność, a ona była w tym dniu poruszona śmiercią znajomej osoby.

Pomyliła tory z drogą

Zaraz po zdarzeniu policja podawała, że 62-latka prawdopodobnie zamierzała skręcić na pobliską drogę krajową nr 16, ale pomyliła tory z drogą.

Nagranie z kamery monitoringu zamontowanej przy przejeździe w Rudzienicach opublikowały wtedy ku przestrodze PKP PLK. Podkreślono przy tym, że - jeśli samochód został unieruchomiony między rogatkami - należy skorzystać z tzw. żółtej naklejki.

Cytat Każda taka naklejka ma trzy ważne numery. To indywidualny numer przejazdu, który precyzyjnie określa położenie, numer alarmowy 112, który należy wybrać, gdy zagrożone jest życie i zdrowie oraz numer do służb technicznych PLK, na który można zgłaszać nieprawidłowości i awarie na przejazdach, które nie zagrażają bezpośrednio życiu - informowały PKP PLK.

Dzięki specjalnemu szybkiemu łączu możliwe jest wstrzymanie ruchu pociągów na linii kolejowej i wezwanie pomocy lub ograniczenie prędkości jazdy pociągów, żeby zapewnić bezpieczeństwo pasażerom i kierowcom korzystającym z przejazdów.

Publikujemy nagranie ku przestrodze z niebezpiecznego zdarzenia z 4 stycznia 2022 r., do którego doszło na przejeździe kolejowo-drogowym w miejscowości Rudzienice Suskie w województwie warmińsko-mazurskim - czytamy w opisie nagrania opublikowanego przez PKP PLK.