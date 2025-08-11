W jednym z mieszkań na olsztyńskiej Starówce doszło do tragicznego incydentu z użyciem noża. Policjanci zostali wezwani na interwencję po zgłoszeniu mieszkańców, którzy usłyszeli awanturę i niepokojące odgłosy dobiegające z kamienicy.

Olsztyn: Tragiczny incydent z użyciem noża, fot. Policja Olsztyn / Shutterstock

Na miejscu funkcjonariusze zastali 24-letnią kobietę oraz jej 30-letniego konkubenta, który miał ranę kłutą w okolicach brzucha. Mężczyzna został natychmiast opatrzony przez ratowników medycznych i przewieziony do szpitala. Kobieta została zatrzymana i trafiła do policyjnej izby zatrzymań.

Na miejsce przybyli także kryminalni, policyjny technik i prokurator, którzy przeprowadzili szczegółowe czynności procesowe. Na podstawie zebranych dowodów prokurator przedstawił 24-latce zarzut usiłowania zabójstwa oraz wystąpił do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztu wobec podejrzanej. Sąd przychylił się do tego wniosku.

Kilka godzin po zatrzymaniu mężczyzna zmarł w szpitalu w wyniku poniesionych obrażeń. Wobec tego prokurator rozważa zmianę kwalifikacji czynu na zabójstwo, a także powołanie biegłego lekarza medycyny sądowej, który dokładnie oceni okoliczności śmierci.

Podejrzanej grożą surowe konsekwencje prawne w związku z tragicznym finałem zdarzenia.