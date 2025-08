Niezwykła scena w podziemiach Wiecznego Miasta. Gdy w rzymskim metrze doszło do gwałtownej kłótni z udziałem pasażera i ochrony, tłum zareagował w sposób, który zaskoczył wszystkich. Nagranie tej sytuacji obiega właśnie internet.

Wtorkowy poranek, zatłoczony wagon metra w Rzymie. Turyści, mieszkańcy, pracownicy - codzienna mieszanka charakterystyczna dla stolicy Włoch. W tej rutynowej scenerii nagle wybucha awantura. Obywatel Włoch, wyraźnie poirytowany, najpierw wdaje się w głośną kłótnię z ochroniarzami, a potem zaczyna agresywnie kopać w stronę meksykańskich turystów, którzy próbują dostać się do środka.

Przyczyna konfliktu, jak wynika z relacji świadków, pozostaje niejasna. Najprawdopodobniej poszło o przepychanki podczas wsiadania do już niemal pełnego wagonu. Włoska stolica w sezonie letnim przeżywa prawdziwe oblężenie turystów, co niejednokrotnie prowadzi do spięć i frustracji wśród mieszkańców.

Genialna odpowiedź tłumu: muzyka zamiast przemocy

Gdy sytuacja wydaje się eskalować i napięcie sięga zenitu, dzieje się coś, co trudno byłoby przewidzieć - jeden z oczekujących na stacji pasażerów wyciąga telefon, włącza głośnik i rozpoczyna odtwarzanie kultowej piosenki Johna Lennona "Imagine". Słynny utwór, nawołujący do pokoju i jedności, rozbrzmiewa w wagonie, łagodząc napięcie i wprowadzając zaskakująco pozytywną atmosferę.

Na twarzach pasażerów pojawia się uśmiech, niektórzy zaczynają nucić znany refren. Nawet jeden z ochroniarzy, dotąd skupiony na opanowaniu sytuacji, na chwilę dołącza do tańca, pozwalając sobie na krótki moment rozluźnienia.

Mężczyzna, który rozpoczął awanturę, nie daje jednak za wygraną. W pewnym momencie reaguje jeszcze bardziej agresywnie - kopie w stronę turystów. Wszyscy czekają na reakcję ochrony, ale nagranie urywa się, zanim sytuacja zostaje całkowicie rozwiązana. Nie wiadomo, czy interweniowała policja, ani jak zakończył się incydent.

W mediach społecznościowych filmik wywołuje prawdziwą burzę. Internauci z całego świata komentują zarówno zachowanie agresywnego pasażera, jak i nietypową odpowiedź tłumu.