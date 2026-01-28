Na Warcie w Gorzowie Wielkopolskim pojawiła się warstwa lodu. Miasto podjęło decyzję o zamknięciu oblodzonych bulwarów, na które wcześniej wdarła się woda.
Według danych IMGW, Warta w Gorzowie Wielkopolskim ma poziom 355 cm, czyli jest w strefie stanów wysokich. Do stanu ostrzegawczego brakuje jej zaledwie 35 cm, a do alarmowego - 115 cm.
Kilka dni temu woda wdarła się na dolny poziom gorzowskich bulwarów. Ze względów bezpieczeństwa miasto odgrodziło dojście do nich.
Pokryta lodem Warta wygląda malowniczo, ale podziwianie jej z bardzo bliska może być niebezpieczne.
Lokalne media odnotowują, że Warta pokryła się lodem pierwszy raz od kilkunastu lat.