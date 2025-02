Na placu Solidarności w Szczecinie odbyła się manifestacja "Trzy lata w obronie Ukrainy i Europy". W poniedziałek, 24 lutego, miną trzy lata od rozpoczęcia przez Rosję pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie.

Uczestnicy szczecińskiej manifestacji / Marcin Bielecki / PAP

Jutro jest ta tragiczna trzecia rocznica, kiedy wszyscy obudziliśmy się i do tej pory nie wierzymy, czy to sen, czy to rzeczywistość. Niestety, to trwa do dziś - mówiła współorganizatorka wydarzenia prezeska Stowarzyszenia "Mi-Gracja" Katerina Zavizhenets.



Wychodzimy, żeby przypomnieć, kto jest wrogiem i kto musi ponieść konsekwencje za poniesione zbrodnie - podkreślała Zavizhenets. Wychodzimy, żeby przypomnieć, kto jest sprawcą, kto się broni, a kto broni Ukrainy i całej Europy - dodała.

Podczas demonstracji minutą ciszy uczczono poległych na wojnie. Odśpiewano też hymny Ukrainy i Polski.



Po zakończeniu wiecu zapalono znicze pod pomnikiem Anioła Wolności. Następnie uczestnicy przemaszerowali z pl. Solidarności w kierunku Urzędu Miasta.