Zdj. poglądowe / Shutterstock Do wstrząsającego zdarzenia doszło w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim w piątek. Młoda kobieta została trafiona siekierą w twarz. Zaatakowany i ciężko ranny został również 50-letni mężczyzna. 20-letnia kobieta ma poważne obrażenia twarzy. W tej sprawie został zatrzymany 18-letni mężczyzna. Na miejscu zdarzenia zabezpieczono różne niebezpieczne narzędzia. Dzisiaj ten 18-latek został doprowadzony do prokuratury i usłyszał zarzut udziału w bójce - poinformowała w niedzielę RMF FM oficer prasowa Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Zarzuty usłyszała też druga osoba, która z obrażeniami ciała trafiła do szpitala. To 50-latek - dodała. Oficer podała również, że na miejscu zdarzenia byli obecni świadkowie. Wszelkie działania związane z tą sprawą nadzoruje prokuratura.