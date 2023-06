Sonary, psy wyspecjalizowane w szukaniu zwłok w wodzie będą wykorzystywane podczas poszukiwań Polki zaginionej 17 lat temu. Chodzi o Małgorzatę Wnuczek z Inowrocławia. Akcję poszukiwań wznowiono wczoraj w Leicester w Wielkiej Brytanii. Nowe informacje, którymi dysponują brytyjskie służby, mogą przynieść przełom w tej sprawie.

Powodem wznowienia sprawy mają być informacje przekazane brytyjskim detektywom przez policjantów i prokuratorów z Bydgoszczy. Z ustaleń RMF FM wynika, że informacje te oceniono jako bardzo wiarygodne. Rozpoczęta wczoraj akcja planowana jest nawet na kilka tygodni.

Obecnie na terenie Leicester prowadzone są poszukiwania na rzece Soar, w rejonie mostu Mill Lane - informuje mł. insp. Monika Chlebicz rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Ich celem - jak dodaje - jest weryfikacja posiadanych przez funkcjonariuszy informacji.

Nowe zeznania, kolejni świadkowie

Ponadto w rejonie Greater Manchester do komendy policji doprowadzono 39-latka, który składa zeznania w sprawie zaginięcia. (...) Policjanci, zarówno z Polski, jak i Wielkiej Brytanii, ponownie zaapelowali o przekazywanie informacji dotyczących miejsca pobytu pani Małgorzaty Wnuczek. Detektywi są przekonani, że w polskiej społeczności Leicester są osoby, które mają wiedzę, bądź informacje o okolicznościach zaginięcia Polki - mówi RMF FM rzecznik prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

Polscy i brytyjscy policjanci liczą także na to, że być może zgłosi się do nich ktoś, kto ma wiedzę o losie Małgorzaty Wnuczek. Jak mówią, wszelkie, nawet niepozorne dziś informacje, mogą przyczynić się do rozwiązania tej sprawy.

Małgorzata Wnuczek nie żyje?

Z ustaleń RMF FM wynika, że weryfikowana jest hipoteza o zabiciu kobiety i wrzuceniu jej zwłok do rzeki Soar, w rejonie mostu Mill Lane.

W poszukiwaniach - jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kuba Kaługa - wykorzystywane mają być między innymi sonary, a także psy wyspecjalizowane w szukaniu zwłok w wodzie.

Według naszych ustaleń, wczoraj przesłuchano także około 10 osób ze środowiska polonijnego. Wspomniany przez Monikę Chlebicz mężczyzna został objęty dozorem policyjnym, choć nie usłyszał zarzutów. Na takie rozwiązanie pozwala brytyjski system. Mężczyznę przesłuchano w związku z ewentualnym udzielaniem pomocy przy zacieraniu śladów przestępstwa.

Małgorzata Wnuczek zaginęła 2006 roku

27-letnia Małgorzata Wnuczek zaginęła 31 maja 2006 roku w Wielkiej Brytanii. Ostatni raz widziana była w miejscowości Leicester, gdy wsiadła do autobusu. Jechała z pracy do centrum miasta.

Z informacji przekazanych przez rodzinę (mieszkającą w Polsce, w Inowrocławiu), wynikało, że ostatni raz kobieta kontaktowała się z nimi 29 maja 2006 r., wysyłając wiadomość SMS.

Mimo licznych apeli zarówno ze strony rodziny, jak i policjantów, miejsce pobytu zaginionej pozostaje nieznane - opisuje zaginięcie sprzed lat Chlebicz.

Polscy policjanci nie mogą sami prowadzić czynności związanych z poszukiwaniami. Są jednak obecni na miejscu działań.