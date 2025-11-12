600 osób zostało ewakuowanych w wyniku pożaru, do jakiego doszło w opolskiej galerii handlowej Solaris. Jedna osoba z objawami zatrucia została objęta opieką medyczną.
Do zdarzenia doszło w środę. Straż pożarna otrzymała informację o uruchomieniu systemu przeciwpożarowego w położonej w centrum Opola galerii handlowej Solaris.
Na miejsce wysłano strażaków, a ochrona obiektu przeprowadziła ewakuację znajdujących się w środku klientów i personelu sklepów.
Jak powiedział dyżurny stanowiska kierowania KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu, ratownicy ustalili, że źródłem pożaru była rozdzielnia elektryczna.
Jedna osoba, u której stwierdzono zatrucie, została przekazana medykom.
Zarządca obiektu podał, że trwają czynności mające na celu przywrócenie normalnego funkcjonowania na całym terenie galerii handlowej.