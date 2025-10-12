Wojsko pakistańskie zabiło ponad 200 „talibów i powiązanych z nimi terrorystów” podczas starć granicznych z Afganistanem - podaje Reuters, powołując się na oficjalny komunikat. Rządzący Afganistanem talibowie twierdzą, że ich siły zabiły prawie 60 pakistańskich żołnierzy. Islamabad zdecydował się na zamknięcie granicy z Afganistanem.
- W nocy z soboty na niedzielę doszło do wymiany ognia na granicy Afganistanu i Pakistanu.
- Afgańskie oddziały ostrzelały pakistańskie posterunki, Pakistan odpowiedział ogniem.
- Według Pakistanu, zginęło ponad 200 talibów i powiązanych z nimi terrorystów.
- Talibowie twierdzą, że zabili 58 pakistańskich żołnierzy, a 30 ranili.
- Pakistan zamknął granicę z Afganistanem.
- Kabul ogłosił wstrzymanie ataków na prośbę Kataru i Arabii Saudyjskiej.
Do wymiany ognia doszło w nocy z soboty na niedzielę. Afgańskie oddziały ostrzelały pakistańskie posterunki graniczne, co spotkało się z odpowiedzią wojsk sąsiedniego kraju.
Rząd w Kabulu poinformował w niedzielę, że w nocnych operacjach granicznych zginęło 58 pakistańskich żołnierzy, a 30 kolejnych zostało rannych. Według talibów atak był odpowiedzią na "powtarzające się naruszenia terytorium i przestrzeni powietrznej Afganistanu" przez siły pakistańskie.
Pakistan nie potwierdził informacji o ofiarach. Poinformował natomiast, że żołnierze Islamabadu zabili ponad 200 "talibów i powiązanych z nimi terrorystów".
Ministerstwo obrony afgańskiego rządu poinformowało w niedzielę rano, że jego siły przeprowadziły "odwetowe i udane operacje" wzdłuż granicy.
"Jeśli strona przeciwna ponownie naruszy integralność terytorialną Afganistanu, nasze siły zbrojne są w pełni przygotowane do obrony granic kraju i udzielą zdecydowanej odpowiedzi" - dodał resort, cytowany przez agencję AP.
W niedzielę Kabul ogłosił, że wstrzymał ataki na prośbę Kataru i Arabii Saudyjskiej.
Wcześniej talibowie oskarżyli Islamabad m.in. o zbombardowanie Kabulu.
Pakistan już wcześniej przeprowadzał ataki na cele w Afganistanie, twierdząc, że są to kryjówki bojowników. W przeszłości doszło również do potyczek między obiema stronami wzdłuż granicy.
Pakistan obwinia Afganistan o dawanie schronienia rebelianckiej islamistycznej grupie Tehrik-i-Taliban Pakistan (TTP). TTP od 2007 r. atakuje pakistańskie siły bezpieczeństwa, dążąc do obalenia rządu i wprowadzenia w Pakistanie fundamentalistycznego prawa islamskiego. Kabul zaprzecza tym oskarżeniom.
Kraje dzielą granicę o długości ponad 2,6 tys. km, ale Afganistan nigdy jej nie uznał.