Nowe badania naukowców z University of Missouri wskazują, że dieta ketogenna może korzystnie wpływać na funkcjonowanie mózgu, szczególnie u osób z genem APOE4, który zwiększa ryzyko rozwoju choroby Alzheimera. Choć eksperymenty przeprowadzono na myszach, autorzy pracy podkreślają znaczenie tzw. precyzyjnego żywienia.

Dieta ketogenna a mózg

Badania przeprowadzono na myszach, co - jak podkreślają autorzy - nie zawsze przekłada się bezpośrednio na reakcje u ludzi. Wyniki wskazują jednak, że dieta ketogenna może w określonych przypadkach korzystnie wpływać na funkcjonowanie mózgu.

Jakie były efekty?

Samice myszy z predysponującym je do choroby Alzheimera allelem APOE4, żywione dietą ketogeniczną miały lepszą równowagę mikrobioty jelitowej i wyższy poziom energii w mózgu, niż samice z taką samą mutacją, lecz żywione dietą o wyższej zawartości węglowodanów. U samców efekt nie był tak wyraźny.

Kiedy spożywamy węglowodany, nasz mózg przekształca glukozę w paliwo dla swoich komórek, jednak osoby z genem APOE4 - szczególnie kobiety - mają trudność z przekształcaniem glukozy w energię mózgową, co w dłuższej perspektywie może prowadzić do pogorszenia funkcji poznawczych - mówi Kira Ivanich, współautorka publikacji, która ukazała się na łamach "Journal of Neurochemistry".

Przejście na dietę ketogeniczną powoduje wytwarzanie ketonów, które stanowią alternatywne źródło energii. Może to zmniejszyć ryzyko rozwoju choroby Alzheimera poprzez zachowanie zdrowia komórek mózgowych - tłumaczy badaczka.

O swoim zdrowiu warto pomyśleć wcześniej

Autorzy pracy podkreślają znaczenie tzw. precyzyjnego żywienia, czyli dostosowania diety do indywidualnych cech.

Zamiast zakładać, że jedno rozwiązanie będzie skuteczne dla wszystkich, warto uwzględnić takie czynniki jak genotyp, mikrobiom jelitowy, płeć czy wiek - zaznacza prof. Ai-Ling Lin, współautorka badania.

Objawy choroby Alzheimera, które zwykle są nieodwracalne, pojawiają się najczęściej po 65. roku życia. Dlatego o zdrowie mózgu należy dbać znacznie wcześniej. Mamy nadzieję, że nasze badania przyczynią się do wczesnych interwencji i dadzą nadzieję wielu osobom - podsumowuje.

Na czym polega dieta ketogeniczna?

Dieta ketogeniczna to sposób odżywiania, w którym głównym źródłem energii są tłuszcze, a ilość spożywanych węglowodanów jest znacznie ograniczona - zwykle do 20-50 gramów dziennie. W efekcie organizm przechodzi w stan tzw. ketozy, w którym zamiast glukozy zaczyna wykorzystywać ciała ketonowe powstające z tłuszczów.

Co można jeść na diecie ketogenicznej?

Podstawą diety ketogenicznej są produkty bogate w tłuszcze i białko. Zalecane są m.in.:

mięso (wołowina, wieprzowina, drób, jagnięcina),

ryby i owoce morza,

jaja,

tłuste sery i śmietana,

masło, oliwa z oliwek, olej kokosowy, smalec,

orzechy i nasiona (w umiarkowanych ilościach),

warzywa o niskiej zawartości węglowodanów (np. brokuły, szpinak, cukinia, kalafior, sałata).

Czego należy unikać?

Na diecie ketogenicznej zabronione lub mocno ograniczone są produkty bogate w węglowodany, takie jak:

pieczywo, makarony, ryż, kasze,

ziemniaki i inne warzywa skrobiowe,

słodycze, ciasta, cukier,

owoce (z wyjątkiem niewielkich ilości jagód),

napoje słodzone, soki owocowe,

produkty zbożowe.

Warto skonsultować się ze specjalistą

Eksperci podkreślają, że dieta - zwłaszcza tak restrykcyjna jak ketogeniczna - powinna być zawsze dobierana indywidualnie, z uwzględnieniem stanu zdrowia, wieku, płci, stylu życia oraz ewentualnych chorób przewlekłych. Wprowadzenie diety ketogenicznej bez odpowiedniego nadzoru może prowadzić do niedoborów pokarmowych, problemów metabolicznych czy nasilenia istniejących schorzeń.

Dlatego przed rozpoczęciem diety ketogenicznej warto skonsultować się z lekarzem lub doświadczonym dietetykiem, który pomoże ocenić, czy taki sposób odżywiania jest odpowiedni w danym przypadku. Specjalista może także zaproponować indywidualny plan żywieniowy oraz monitorować stan zdrowia podczas stosowania diety.