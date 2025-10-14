W 2026 roku pasażerowie korzystający z poznańskiego lotniska zyskają dwie nowe możliwości podróży po Europie. Wizz Air ogłosił uruchomienie połączeń do stolicy Czarnogóry - Podgoricy oraz do szwajcarskiej Bazylei. Nowe trasy mają ruszyć odpowiednio w czerwcu i we wrześniu przyszłego roku.

Lotnisko w Poznaniu / Shutterstock

W 2026 roku z Poznania wystartują nowe połączenia lotnicze do Podgoricy i Bazylei.

Loty do Podgoricy będą realizowane dwa razy w tygodniu, a do Bazylei trzy razy w tygodniu.

Poznańskie lotnisko dynamicznie rozwija siatkę połączeń, obsługując coraz więcej pasażerów.

Nowe kierunki z Poznania - Podgorica i Bazylea na mapie połączeń

Poznańskie lotnisko Ławica nieustannie poszerza swoją ofertę dla podróżnych. W 2026 roku pasażerowie z Wielkopolski i okolic będą mogli skorzystać z dwóch nowych połączeń, które uruchomi linia Wizz Air. Samoloty polecą do Podgoricy, stolicy malowniczej Czarnogóry, oraz do Bazylei - ważnego ośrodka na styku Szwajcarii, Francji i Niemiec.

Szczegóły nowych tras - kiedy polecimy do Czarnogóry i Szwajcarii?

Pierwszy lot do Podgoricy zaplanowano na 4 czerwca 2026 roku. Połączenie będzie realizowane dwa razy w tygodniu - w czwartki oraz niedziele. To doskonała propozycja zarówno dla turystów planujących wypoczynek nad Adriatykiem, jak i dla osób podróżujących służbowo.

Z kolei loty do Bazylei wystartują 21 września 2026 roku. Samoloty na tej trasie będą kursować trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki. Bazylea to nie tylko centrum biznesowe, ale także miejsce o bogatej ofercie kulturalnej i turystycznej, położone w wyjątkowym miejscu na pograniczu trzech państw.

Rozwój siatki połączeń - priorytet dla poznańskiego lotniska

Władze Portu Lotniczego Poznań-Ławica podkreślają, że rozwój siatki połączeń jest jednym z głównych priorytetów. Współpraca z linią Wizz Air pozwala na systematyczne zwiększanie liczby dostępnych tras, co przekłada się na rosnące zainteresowanie podróżnych. Jak zaznaczył szef działu siatki połączeń, Kuba Olejniczak, nowe kierunki to odpowiedź na potrzeby zarówno turystów, jak i osób podróżujących w celach biznesowych.

Nowe kierunki, Podgorica i Bazylea, to propozycje zarówno dla turystów spragnionych południowego słońca, jak i dla osób pragnących odwiedzić jedno z najbardziej fascynujących miast na pograniczu Szwajcarii, Francji i Niemiec. Cieszymy się, że nasi pasażerowie zyskują kolejne możliwości podróży po Europie z wygodnego lotniska blisko domu - podkreślił Olejniczak.

Coraz więcej pasażerów na poznańskim lotnisku

Port Lotniczy Poznań-Ławica odnotowuje dynamiczny wzrost liczby obsługiwanych pasażerów. Od stycznia do sierpnia 2025 roku z usług lotniska skorzystało ponad 2,8 mln osób, co oznacza wzrost o 16 procent w porównaniu z rokiem poprzednim. Władze portu przewidują, że do końca roku liczba pasażerów przekroczy 4 miliony.

Znaczenia na mapie europejskich portów lotniczych. Rozbudowa siatki połączeń to także szansa na przyciągnięcie nowych inwestorów i turystów do regionu.

Wprowadzenie nowych tras do Podgoricy i Bazylei to ważny krok w rozwoju poznańskiego lotniska. Dzięki współpracy z linią Wizz Air pasażerowie z Wielkopolski zyskają jeszcze większy wybór kierunków podróży, a sam port lotniczy umocni swoją pozycję wśród najważniejszych lotnisk w Polsce. Nowe połączenia to nie tylko wygoda dla podróżnych, ale także impuls dla rozwoju gospodarczego i turystycznego regionu.