Przez 14 lat do Ciechocinka nie można było dotrzeć koleją. Wkrótce się to zmieni. W grudniu do uzdrowiska pojadą pierwsze po przerwie pociągi. Na tych, którzy zdecydują się na podróż do Ciechocinka koleją w pierwszych dwóch miesiącach od uruchomienia połączenia, będzie czekać wyjątkowa cena biletu.

Cisza i spokój? Tam ich nie znajdziesz. Turyści oblegają te miejsca Reaktywacja połączeń kolejowych do Ciechocinka Po latach przerwy Ciechocinek, jedno z najbardziej znanych uzdrowisk w Polsce, ponownie zyska bezpośrednie połączenia kolejowe. Od grudnia 2025 roku na trasie Bydgoszcz-Toruń-Otłoczyn-Ciechocinek kursować będą pociągi obsługiwane przez Polregio. Umowa obowiązuje do grudnia 2030 roku. Przewoźnik został wyłoniony w przetargu, a umowa obejmuje świadczenie usług przewozowych przez kolejne sześć lat.

Atrakcyjne ceny biletów Samorząd województwa sfinansuje co najmniej osiem par pociągów, które będą kursować do 2030 roku. Pasażerowie mogą liczyć na nowoczesne, klimatyzowane składy przystosowane do przewozu rowerów. Połączenia będą realizowane głównie na trasie Ciechocinek-Aleksandrów Kujawski, a przynajmniej jeden pociąg dziennie pojedzie bezpośrednio do Bydgoszczy. Przesiadki w Aleksandrowie Kujawskim zostaną zorganizowane tak, by ułatwić podróżującym z Włocławka. Władze regionu przygotowały specjalną ofertę cenową. Osoby powyżej 65. roku życia za przejazd zapłacą tylko 4 złote, a przez pierwsze dwa miesiące wszyscy pasażerowie będą mogli skorzystać z przejazdu za symboliczną złotówkę. To zachęta zarówno dla mieszkańców, jak i kuracjuszy odwiedzających Ciechocinek. Ma być wygodniej Przed uruchomieniem połączeń przeprowadzono gruntowny remont siedmiokilometrowego odcinka linii Aleksandrów Kujawski-Ciechocinek. Modernizację torowiska, peronów oraz infrastruktury kolejowej realizuje Pomorskie Przedsiębiorstwo Mechaniczno-Torowe. Po zakończeniu prac pociągi będą mogły osiągać prędkość do 120 km/h. Odnowione zostaną perony w Ciechocinku, Odolionie i Aleksandrowie Kujawskim, które zyskają nowe wiaty, ławki i energooszczędne oświetlenie. Infrastruktura dla rowerów i pieszych Samorząd Ciechocinka zadba o otoczenie dworca, budując infrastrukturę dla pieszych i rowerzystów, parking oraz elementy zwiększające bezpieczeństwo podróżnych. Całość inwestycji w remont linii i peronów to koszt 47 milionów złotych.