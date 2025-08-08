Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed spożywaniem wyrobów marki Bao Long. W ich składzie wykryto nieujawnione na etykietach alergeny: białka soi, skorupiaków i ryb. Produkty zostały wycofane z rynku, a inspektorzy sanitarni monitorują cały proces. Sprawdzamy szczegóły i wyjaśniamy, co zrobić, jeśli masz te produkty w domu.

Alarm GIS: Niedeklarowane alergeny w popularnych produktach Bao Long / Shutterstock

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) wydał pilne ostrzeżenie dotyczące popularnych przypraw i bulionów marki Bao Long. W produktach tych wykryto obecność białek soi, skorupiaków i ryb, które nie zostały zadeklarowane na opakowaniach. To poważne zagrożenie dla osób z alergią na te składniki - ich spożycie może wywołać groźne reakcje alergiczne, a nawet zagrażać zdrowiu i życiu.

Lista wycofanych produktów - sprawdź swoje zapasy!

Wycofanie dotyczy wszystkich partii i wszystkich dat minimalnej trwałości następujących produktów Bao Long:

Chicken Noodle Soup Seasoning - Gia Vi Pho Ga, 75 g (kod produktu: 2301)

Lau Thai Lan Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2309)

Vegan Pho Soup Seasoning, 75 g (kod produktu: 2315)

Bouillon cube Chicken Pho Ga, 75 g (kod produktu: 3532)

Bouillon cube Hu Tieu Nam Vang, 75 g (kod produktu: 3538)

Bouillon blok helder Bun bo Hue, 75 g (kod produktu: 3530)

Bouillonblok krab Bun Rieu, 75 g (kod produktu: 3537)

Produkty te pochodzą od eksporterów z Wietnamu: Thy Long Production Trading CO LTD oraz Toan Nam Foods Corp. Importerami na rynek europejski są holenderskie firmy Beagley Cooperman NL oraz Heuschen & Schrouff Oriental Foods Trading BV.

Reakcja GIS i działania dystrybutorów

O wykryciu niezgodności polskie służby sanitarne zostały poinformowane przez dystrybutorów z Niderlandów. Ci natychmiast przekazali ostrzeżenia swoim odbiorcom w całej Europie, w tym w Polsce. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej skrupulatnie monitorują proces wycofania produktów z rynku oraz działania dystrybutorów i sklepów.

Co zrobić, jeśli masz te produkty w domu?

Osoby, które zakupiły wyżej wymienione produkty, powinny niezwłocznie zaprzestać ich spożywania. W szczególności dotyczy to alergików, którzy są najbardziej narażeni na niepożądane skutki zdrowotne. Zaleca się zwrot produktów do sklepu, w którym zostały nabyte, lub ich bezpieczną utylizację.

Alergeny w żywności - nie lekceważ zagrożenia

Niedeklarowane alergeny w produktach spożywczych to problem, z którym służby sanitarne walczą od lat. Nawet niewielkie ilości białek soi, skorupiaków czy ryb mogą wywołać silną reakcję alergiczną u osób uczulonych - od pokrzywki i obrzęków, przez wstrząs anafilaktyczny, aż po zagrażające życiu powikłania.

Dlatego tak ważne jest, by producenci i importerzy rzetelnie informowali o składzie swoich wyrobów. Konsumenci, zwłaszcza alergicy, powinni zawsze czytać etykiety i śledzić aktualne ostrzeżenia GIS.