Dramatycznemu wypadkowi w trakcie grzybobrania uległ 78-letni mężczyzna z województwa mazowieckiego. Mężczyzna potknął się, uderzył w drzewo i stracił przytomność. W nocy jego zaginięcie zgłosiła otwockiej policji rodzina. Na szczęście w piątek 78-latka udało się odnaleźć.

Grzybiarz został zabrany do szpitala / KPP Otwock /

78-letni mężczyzna zaginął po tym, jak rano wyszedł na grzyby i nie wrócił na noc do domu.

W lesie znaleziono jedynie jego zamknięty samochód.

Poszukiwania były trudne ze względu na wiek zaginionego, złe warunki pogodowe i rozległy teren leśny.

Policja ogłosiła alarm i zaangażowała maksymalne siły.

Mężczyzna został odnaleziony i przetransportowany do szpitala - podczas grzybobrania potknął się, uderzył głową w drzewo i stracił przytomność, a po odzyskaniu świadomości nie mógł wrócić do samochodu.

Więcej ciekawych informacji z Polski znajdziesz na RMF24.pl .

Mężczyzna wyszedł rano z domu na grzybobranie, ale mimo upływu godzin, nie wracał do domu. Około północy zaniepokojona rodzina zadzwoniła na policję i zgłosiła jego zaginięcie.

Funkcjonariusze, grupa Poszukiwawczo-Ratownicza Służby Ratownictwa Specjalistycznego i strażacy pojechali do lasu na pograniczu powiatu otwockiego i mińskiego i rozpoczęli poszukiwania.

W akcję zaangażowanych było wiele osób / KPP Otwock /

Mężczyznę też udało się odnaleźć i na noszach przetransportować do szpitala.

Okazało się, że 78-latek potknął się, uderzył w drzewo i stracił przytomność. Gdy ją odzyskał, nie był w stanie podnieść się i wrócić do samochodu.

Rady dla grzybiarzy

Policja przypomina o podstawowych zasadach bezpieczeństwa podczas grzybobrania. Oto najważniejsze wskazówki:

Na grzybobranie nie wybieraj się samotnie - najlepiej iść w towarzystwie, co zwiększa bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych sytuacji.

Przed wyjściem do lasu upewnij się, że telefon jest w pełni naładowany i miej go zawsze przy sobie, by w razie potrzeby móc wezwać pomoc.

Poinformuj bliskich o planowanej trasie i przewidywanej godzinie powrotu, co ułatwi ewentualne poszukiwania, jeśli ktoś się zgubi.

Na dłuższe wyprawy ubierz się odpowiednio do pogody - ciepło i przeciwdeszczowo, bo warunki w lesie mogą się szybko zmienić.

Grzybobranie najlepiej planować w godzinach porannych lub w ciągu dnia, by nie ryzykować powrotu po zmroku, kiedy orientacja w terenie jest znacznie trudniejsza.

Wychodzenie do lasu późnym popołudniem zwiększa ryzyko, że zastanie nas zmierzch, co może utrudnić powrót do domu.