82-latek ze Świebodzina miał pecha. Pomylił w samochodzie gaz z hamulcem i uderzył w kiosk na cmentarzu. W środku była ekspedientka, na szczęście nikomu nic się nie stało.

Senior uderzył w wiatę obok kiosku / Policja Lubuska / Policja

Kierowca, podczas wjeżdżania na cmentarz, najprawdopodobniej pomylił "gaz z hamulcem".

W trakcie uderzenia sklep był otwarty, wewnątrz znajdowała się ekspedientka. Szczęśliwie nic nie stało się ani jej, ani mężczyźnie, który kierował pojazdem - podała lubuska policja.

/ Policja Lubuska / Policja

Oprócz uszkodzenia samochodu zdemolowana została wiata, pod którą eksponowane były kwiaty, wieńce i znicze.

Funkcjonariusze ukarali seniora mandatem w wysokości 800 zł i wystąpili o skierowanie go badanie lekarskie, by sprawdzić predyspozycje do prowadzenia pojazdu.