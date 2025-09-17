Około 1600 turystów zostało ewakuowanych ze słynnego stanowiska archeologicznego Machu Picchu w peruwiańskich Andach. Powodem była eskalacja lokalnego protestu, który przerodził się w starcia z policją. Wśród ewakuowanych znaleźli się m.in. obywatele Francji, Japonii, USA, Polski, Brazylii, Niemiec i Portugalii - informuje agencja AFP.

Machu Picchu każdego dnia przyciąga średnio 4,5 tysiąca turystów z całego świata / Shutterstock

Spór o linię autobusową

Droga autobusów do Machu Picchu / Grzegorz Jasiński / RMF FM

Tłem konfliktu jest spór o obsługę linii autobusowej, którą turyści pokonują ostatni odcinek trasy do Machu Picchu - jednej z największych atrakcji turystycznych Peru.

Miejscowi mieszkańcy domagają się, by kontrakt na obsługę tej trasy otrzymała lokalna firma. Ich zdaniem, 30-letnia koncesja dla zewnętrznego przewoźnika już wygasła.

Protest organizuje Front Obrony Machu Picchu. Zapowiedział, że akcja potrwa do czasu rozpoczęcia działalności przez nową firmę transportową.