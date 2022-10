​Jest wyrok w sprawie śmiertelnego pobicia 22-latka, do którego doszło w 2018 roku w Nysie na Opolszczyźnie. Kary więzienia od 7 lat do 6 miesięcy usłyszało 3 mężczyzn. Do tej tragedii doszło z powodu kłamstwa.

Żona jednego z oskarżonych chciała, aby wrócił on z imprezy. Zadzwoniła do niego i skłamała, że czterej mężczyźni grający w piłkę przed jednym z marketów ją obrażali i że się boi. Mąż zebrał kolegów. Napastnicy pobili wspomnianą czwórkę - co nagrała kamera monitoringu. Mieli ze sobą m.in. pistolet pneumatyczny i kij golfowy. Jeden z pobitych - 22 letni Maciej - zmarł w szpitalu. Podejrzanych oskarżono o udział w pobiciu ze skutkiem śmiertelnym. Potem głównemu oskarżonemu chciano zmienić kwalifikację czynu na zabójstwo - nie odpowie on jednak za swój czyn, ponieważ odebrał sobie życie. Pozostałych dziś skazano. Sąd zdecydował o 7 latach więzienia dla Patryka M., 4 latach dla Piotra G. i 6 miesiącach dla Vladyslava P. Dwaj ostatni mieli pomagać w przestępstwie. Wyrok wydany przez Sąd Okręgowy w Opolu jest nieprawomocny.

