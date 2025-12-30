W gorzowskim magistracie ustawiają się długie kolejki po Kartę Miejską. Zainteresowanie dokumentem gwałtownie wzrosło po ogłoszeniu podwyżek cen biletów komunikacji miejskiej, które wejdą w życie 1 stycznia 2026 roku.

W gorzowskim magistracie ustawiają się długie kolejki po Kartę Miejską/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

W sali obsługi mieszkańca w gorzowskim magistracie panuje wzmożony ruch. Mieszkańcy ustawiają się najpierw po numerek, a następnie czekają przy okienkach, by wyrobić Kartę Miejską- informuje "Gazeta Lubuska".

Od nowego roku jej posiadacze będą mogli korzystać z komunikacji miejskiej bez konieczności kasowania biletów – wystarczy okazać kartę podczas kontroli, zarówno w wersji plastikowej, jak i elektroniczne.

Zainteresowanie Kartą Miejską jest ogromne.

Obecnie do obsługi przeznaczono cztery stanowiska, a w styczniu pojawi się piąte.

Urzędnicy zachęcają do składania wniosków o Kartę Miejską w formie elektronicznej, co pozwoli uniknąć stania w kolejkach. Od 15 grudnia można składać wnioski online, a już w pierwszych godzinach zrobiło to ponad tysiąc mieszkańców.



Kolejki po Kartę Miejską to efekt nie tylko odkładania formalności na ostatnią chwilę. Wielu gorzowian zdecydowało się na wyrobienie karty dopiero po ujawnieniu podwyżek cen biletów na autobus i tramwaj, które wejdą w życie od 1 stycznia 2026 roku - podkreśla "Gazeta Lubuska".



