Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy oficjalnie otwarte. "Wojna jest zawsze złem, ale w tym całym obszarze zła trzeba wydobyć to, co może przed jeszcze większym złem nas zabezpieczyć" - mówił podczas otwarcia wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO ds. Transformacji adm. Pierre Vandier podczas otwarcia Centrum NATO-Ukraina / Tytus Żmijewski / PAP

W poniedziałkowej ceremonii otwarcia Centrum Analiz, Szkolenia i Edukacji NATO-Ukraina w Bydgoszczy (JATEC) udział wzięli: wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, zastępczyni sekretarza generalnego NATO Radmiła Szekerinska, naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO ds. transformacji adm. Pierre Vandier oraz wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna.

Jak powiedział w trakcie uroczystości Kosiniak-Kamysz, "to ma być relacja dwukierunkowa". Często mówi się o pomocy dla Ukrainy. Działaniach podejmowanych przez państwa sojuszu. Wojska ukraińskie podzielą się swoim doświadczeniem w walce z agresorem, to pozwoli armiom sojuszniczym wzmacniać swoje zdolności, a NATO zapewni szkolenia i wsparcie - powiedział szef MON-u.

To inicjatywa, w której nie ma przegranych. Jest tak samo ważna dla Ukrainy jak i dla sojuszu - ocenił naczelny dowódca sił sojuszniczych NATO ds. transformacji adm. Pierre Vandier. NATO nie może czekać, Rosja uczy się szybko, a my musimy uczyć się jeszcze szybciej - dodał.

/ Stanisław Pawłowski / RMF FM

Nie ma alternatywy dla NATO i nie ma alternatywy dla Ukrainy. Zbliżanie się NATO do Ukrainy i Ukrainy do NATO jest jedynym drogowskazem jaki powinniśmy odczytywać. Nie ma innych (..). Wszystkie inne drogowskazy to jest ślepa uliczka - zaznaczył szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak dodał, powstanie pierwszej wspólnej instytucji pokazuje, że "Ukraina jest coraz bliżej NATO i staje się strategicznym partnerem sojuszu".

Ukraińscy oficerowie pracują już w centrum, co zaznaczyła wicepremier Ukrainy Olha Stefaniszyna. Oficerowie z Ukrainy nie tylko podzielą się doświadczeniem Ukrainy, ale również przekażą wiedzę i siłę, z którą przybywają bezpośrednio z pola bitwy - mówiła.

Dziś otwarte centrum to kolejna jednostka Paktu Północnoatlantyckiego, która ma siedzibę w Bydgoszczy.