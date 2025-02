Ukraina jest ważna dla Europy, takie spotkania nie są od podejmowania decyzji, a dyskusje o rozmieszczeniu w Ukrainie żołnierzy z Europy są na "wczesnym etapie, one jeszcze się nie zaczęły" - to jedne z najczęściej wypowiadanych słów przez uczestników nadzwyczajnego spotkania europejskich przywódców w Paryżu. A za kilkanaście godzin w stolicy Arabii Saudyjskiej, Rijadzie, ma rozpocząć się spotkanie sekretarza stanu USA Marca Rubio oraz rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Siergieja Ławrowa. Tematem mają być m.in. przygotowania do możliwych rozmów pokojowych ws. Ukrainy. I zapewne zapadną tam jakieś decyzje.

/ X / Ursula von der Leyen / W Paryżu odbyło się nadzwyczajne spotkanie europejskich przywódców. Uczestniczył w nim szef polskiego rządu Donald Tusk, a także liderzy Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Hiszpanii oraz Danii, sekretarz generalny NATO Mark Rutte, przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Antonio Costa. Tusk: Takie spotkania nie kończą się decyzjami Donald Tusk podczas konferencji prasowej zorganizowanej po spotkaniu podkreślił, że wszyscy jego uczestnicy w "kluczowych sprawach" mieli podobny pogląd do Polski. Zastrzegł jednak, że to dopiero "wstęp do tego, co zdarzy się w najbliższych tygodniach i miesiącach". Zdajemy sobie sprawę, że takie spotkania nie kończą się decyzjami - powiedział. Po różnych wypowiedziach z Monachium, niektórych emocjonalnych, z satysfakcją usłyszałem od wszystkich bez wyjątku, że w interesie i tych państw, które były tu reprezentowane, i całej Europy, jest jak najpilniejsze i intensywne działanie na rzecz wzmocnienia współpracy sojuszników. Dotyczy to także tych ewentualnych przyszłych rozmów dotyczących zakończenia wojny - powiedział. Więcej o słowach Donalda Tuska przeczytacie TUTAJ. Rutte: Europa jest gotowa i chętna, aby przejąć inicjatywę "Gotowi i chętni" - tak swój wpis na platformie X rozpoczął sekretarz generalny NATO Mark Rutte. Jak dodał: "Takie jest moje wrażenie po dzisiejszym spotkaniu w Paryżu". "Europa jest gotowa i chętna, aby przejąć inicjatywę. Aby prowadzić w zapewnianiu gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy. Gotowa i chętna, aby zainwestować znacznie więcej w nasze bezpieczeństwo. Szczegóły będą musiały zostać ustalone, ale zobowiązanie jest jasne" - dodał. Ursula von der Leyen: Ukraina zasługuje na pokój poprzez siłę Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na swoim koncie na platformie X poinformowała, że "dziś w Paryżu potwierdziliśmy, że Ukraina zasługuje na pokój poprzez siłę". "Pokój szanujący jej niezależność, suwerenność, integralność terytorialną, z silnymi gwarancjami bezpieczeństwa" - napisała. Jak zwróciła uwagę, "Europa ponosi pełny ciężar pomocy wojskowej dla Ukrainy". "Jednocześnie potrzebujemy wzrostu obronności w Europie" - dodała. Starmer o brytyjskich żołnierzach w Ukrainie: Wczesny etap dyskusji Premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer stwierdził, cytowany przez agencję Reutera, że "przyszłość Ukrainy jest kwestią egzystencjalną dla Europy". Ważne, abyśmy teraz podzielili się obciążeniem - zaznaczył. Jasne jest, że USA nie opuszczą NATO, ale Europejczycy muszą zrobić krok naprzód - mówił. Starmer, zapytany o to, ile żołnierzy Wielka Brytania jest gotowa wysłać na misję pokojową na Ukrainę, powiedział: "jesteśmy na wczesnym etapie dyskusji, one jeszcze się nie zaczęły". Europa musi odegrać swoją rolę, a ja jestem gotów rozważyć zaangażowanie brytyjskich sił obok innych, jeśli zostanie osiągnięta trwała umowa pokojowa. Ale musi być amerykańskie wsparcie, ponieważ amerykańska gwarancja bezpieczeństwa jest jedynym sposobem na skuteczne odstraszenie Rosji przed ponownym atakiem na Ukrainę - powiedział brytyjski premier, cytowany przez agencję Reutera. Sanchez: Przedwczesna dyskusja o wysłaniu sił pokojowych na Ukrainę Na konferencji prasowej po paryskim spotkaniu premier Hiszpanii Pedro Sanchez powiedział, że "pokój na Ukrainie i bezpieczeństwo europejskie to dwie strony tego samego medalu". Sanchez zauważył, że rozwiązanie konfliktu na Wschodzie musi oznaczać "silniejszą Europę". Według premiera, dyskusja na temat wysłania sił pokojowych na Ukrainę jest "przedwczesna", ponieważ "w kraju wciąż trwa wojna" z Rosją. Na Ukrainie nadal mamy wojnę, są tam żołnierze broniący niepodległości i bezpieczeństwa swojego kraju oraz modelu europejskiego. Warunki pokoju nie zostały jeszcze spełnione, aby o tym myśleć - ocenił Sanchez. Premier Danii: Nie widzę, żeby Rosja chciała pokoju Głos po spotkaniu przywódców w Paryżu zabrała również premier Danii Mette Frederiksen. Jej zdaniem konieczne jest zwiększenie gotowości wojskowej w Europie oraz uniknięcie rozprzestrzenienia wojny w Ukrainie na więcej krajów. Zapytana o rozmieszczenie wojsk w Ukrainie stwierdziła: jesteśmy otwarci na dyskusje, ale wiele rzeczy musi zostać wyjaśnione. Nie widzę żadnych oznak tego, że Rosja chce pokoju - zauważyła. Jej zdaniem, "szybkie zawieszenie broni może dać Rosji szansę na mobilizację oraz atak na Ukrainę lub inny kraj w Europie". Frederiksen podkreśliła, że "to było nieformalne spotkanie, nie do podejmowania decyzji". Rozmowa Macrona z Trumpem Po spotkaniu w Paryżu prezydent Francji Emmanuel Macron odbył rozmowę ze swoim amerykańskim odpowiednikiem. Informację o ich rozmowie przekazał Biały Dom. "Przywódcy rozmawiali o wojnie w Ukrainie, nadchodzącym spotkaniu państw europejskich jutro i rozmowach w Arabii Saudyjskiej między urzędnikami USA i Rosji. Rozmowa trwała około 30 minut" - przekazał dziennikarzom urzędnik. Nie jest do końca jasne, o jakim spotkaniu państw europejskich mówił oficjel, lecz do rozmowy doszło tuż przed poniedziałkowym spotkaniem szeregu europejskich przywódców zwołanym przez Macrona w Paryżu. Spotkanie Rubio - Ławrow We wtorek w Rijadzie - stolicy Arabii Saudyjskiej - sekretarz stanu USA Marco Rubio spotka się z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Będzie to pierwsze spotkanie przedstawicieli obu państw na tak wysokim szczeblu od czasu pełnowymiarowej napaści Rosji na Ukrainę niemal trzy lata temu. Rozmowy mają koncentrować się na odbudowie dwustronnych relacji i przygotowaniach do możliwych negocjacji pokojowych. Do udziału w spotkaniu nie została zaproszona strona ukraińska. Informacje o tym spotkaniu skomentował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraina nie weźmie udziału (w rozmowach). Ukraina nic o tym nie wiedziała. Ukraina uważa, że wszelkie negocjacje dotyczące Ukrainy bez Ukrainy są daremne. I nie możemy uznać żadnych rzeczy ani żadnych porozumień o nas bez nas. I nie uznamy takich porozumień - powiedział dziennikarzom. Zobacz również: Gol Lewandowskiego i powrót Barcelony

Za nami obchody 45. rocznicy pierwszego zimowego wejścia na Mount Everest

Centrum NATO-Ukraina w Bydgoszczy zostało otwarte

Łóżko, chleb, mydło i do Polski. Niemcy przyspieszają ws. imigrantów