Regionalne Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży powstanie przy Szpitalu Neuropsychiatrycznym w Lublinie. Będzie to nowy, kompleksowo wyposażony budynek, który powstanie do końca przyszłego roku. Co najważniejsze, już od września w 120 szkołach na Lubelszczyźnie ruszy pilotażowy program, w którym wezmą udział psychologowie i terapeuci.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock W ramach programu specjaliści mają działać na 3 poziomach. Tym najniższym będzie szkoła i odpowiednio przygotowani psychologowie i terapeuci. Oni mają rozpoznać środowisko, podjąć pierwszą interwencję albo skierować dalej - mówi Dr Piotr Dreher, dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie. W szkołach to wsparcie miałoby być przede wszystkim kompleksowe dla tych dzieci, taka pierwsza szybka diagnoza i kierowanie dziecka z problemami lub zaburzeniem albo na drugi poziom albo na trzeci poziom bez zbędnej zwłoki. Ma być to szybkie kompleksowe i przede wszystkim dostępne - dodaje dyrektor. Nie jest tajemnicą, że często dzieci za późno lub za wcześnie zgłaszają się do poradni czy na oddział. Dlatego tak ważna jest pierwsza interwencja w szkole. Jak zapewnia dyrektor odpowiednia liczba specjalistów jest już przeszkolona. Szpital od 3 lat ma akredytację i prowadzi kursy specjalizacyjne dla psychologów i lekarzy. Regionalne centrum będzie koordynować program na wszystkich poziomach. Chodzi o to, żeby nie pominąć nikogo, kto potrzebuje pomocy, ale też, żeby nie kierować do poradni czy na oddział psychiatryczny bez wyraźnej potrzeby. Program będzie sfinansowany ze środków unijnych. Łącznie na budowę centrum oraz finansowanie przez 3 lata programu przewidziano 17 milionów euro. Zobacz również: Zmiany w komunikacji miejskiej w Lublinie

​Gra w zielone

Morawiecki: Chcemy, żeby każdy zakątek Polski był dobry do życia

Franz Josef Wernze nie żyje. Właściciel Lechii Gdańsk miał 74 lata Opracowanie: Jan Matoga