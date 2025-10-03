Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatków poprzez fikcyjne darowizny na rzecz jednej z parafii w powiecie mińskim (woj. mazowieckie). Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz, menadżerowie spółek oraz prywatni przedsiębiorcy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,6 mln złotych.

Wśród zatrzymanych przez CBA jest proboszcz jednej z parafii / Shutterstock

Akcja CBA została przeprowadzona na terenie trzech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego.

Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 12 osób - 9 mężczyzn i 3 kobiety.

Wśród nich znaleźli się proboszcz parafii z powiatu mińskiego na Mazowszu, przedstawiciele zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy.

Mechanizm wyłudzania podatku

Według ustaleń śledczych zatrzymani mieli w latach 2016-2024 składać fałszywe deklaracje podatkowe, w których wykazywali rzekome darowizny na rzecz parafii.

Pieniądze wpłacane na konto parafii były następnie zwracane darczyńcom w gotówce, ale w pomniejszonej kwocie.

Proboszcz miał wystawiać dokumenty potwierdzające otrzymanie darowizn na cele kultu religijnego, co pozwalało podatnikom na obniżenie należnego podatku dochodowego.

Straty Skarbu Państwa wynikające z tego procederu oszacowano na 2 mln 600 tys. złotych.

Zarzuty i areszt

Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sześć osób, w tym proboszcz, trafili do tymczasowego aresztu.

Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.

Śledczy zabezpieczyli również majątek podejrzanych - pieniądze w kwocie 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.