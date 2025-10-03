Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali 12 osób podejrzanych o udział w procederze wyłudzania podatków poprzez fikcyjne darowizny na rzecz jednej z parafii w powiecie mińskim (woj. mazowieckie). Wśród zatrzymanych znalazł się proboszcz, menadżerowie spółek oraz prywatni przedsiębiorcy. Straty Skarbu Państwa oszacowano na ponad 2,6 mln złotych.
Akcja CBA została przeprowadzona na terenie trzech województw: mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego oraz łódzkiego.
Funkcjonariusze zatrzymali łącznie 12 osób - 9 mężczyzn i 3 kobiety.
Wśród nich znaleźli się proboszcz parafii z powiatu mińskiego na Mazowszu, przedstawiciele zarządów spółek oraz prywatni przedsiębiorcy.
Według ustaleń śledczych zatrzymani mieli w latach 2016-2024 składać fałszywe deklaracje podatkowe, w których wykazywali rzekome darowizny na rzecz parafii.
Pieniądze wpłacane na konto parafii były następnie zwracane darczyńcom w gotówce, ale w pomniejszonej kwocie.
Proboszcz miał wystawiać dokumenty potwierdzające otrzymanie darowizn na cele kultu religijnego, co pozwalało podatnikom na obniżenie należnego podatku dochodowego.
Straty Skarbu Państwa wynikające z tego procederu oszacowano na 2 mln 600 tys. złotych.
Zatrzymani usłyszeli zarzuty. Sześć osób, w tym proboszcz, trafili do tymczasowego aresztu.
Wobec pozostałych osób zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, takie jak poręczenie majątkowe, dozór policji oraz zakaz kontaktowania się z określonymi osobami.
Śledczy zabezpieczyli również majątek podejrzanych - pieniądze w kwocie 1,5 mln zł oraz samochód osobowy o wartości 120 tys. zł.
Śledztwo w tej sprawie prowadzi CBA pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Siedlcach. Niewykluczone są kolejne zatrzymania i zarzuty.