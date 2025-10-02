Od występu czworga zwycięzców minionych edycji Konkursu Chopinowskiego - Julianny Awdiejewej, Bruce’a Liu, Garricka Ohlssona i Danga Thai Sona - rozpoczęła się w warszawskiej Filharmonii Narodowej tegoroczna odsłona pianistycznej rywalizacji. "To, co w konkursie najważniejsze to muzyka Fryderyka Chopina, dlatego dziś przemówień nie będzie" - powiedział podczas inauguracji dr Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

XIX Konkurs Chopinowski / Szymon Pulcyn / PAP

W czwartek wieczorem w Filharmonii Narodowej w Warszawie rozpoczął się XIX Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im. Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski zainaugurowało czworo jego zwycięzców

Muzyki Fryderyka Chopina granej na fortepianie będziemy od jutra, od godziny 10 rano, słuchać przez trzy tygodnie. Dzisiaj koncert niezwykły dlatego, że usłyszymy czwórkę wybitnych chopinistów, ale nie grających utworów Fryderyka Chopina. Muzykę Chopina w orkiestracji Grzegorza Fitelberga usłyszymy na początku koncertu - zapowiedział podczas inauguracji dr Aleksander Laskowski, rzecznik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

Konkurs Chopinowski zainaugurowało czworo jego zwycięzców, którzy wystąpili z Orkiestrą Filharmonii Narodowej pod batutą Andrzeja Boreyki. W interpretacji Bruce’a Liu (zwycięzcy z 2021 r.) zabrzmiał V Koncert fortepianowy F-dur Camille’a Saint-Saënsa, Julianna Awdiejewa (2010) i Garrick Ohlsson (1970) zagrali natomiast Koncert na 2 fortepiany i orkiestrę Francisa Poulenca. W programie znalazł się koncert na 4 fortepiany Johanna Sebastiana Bacha w wykonaniu spotkali się: Julianna Awdiejewa, Bruce Liu, Garrick Ohlsson i Dang Thai Son (1980).

Galę rozpoczął Polonez A-dur Fryderyka Chopina w wersji orkiestrowej.

Wideo youtube

XIX Konkurs Chopinowski: 84 pianistów z 20 krajów

Przesłuchania I etapu rozpoczynają się w piątek. XIX edycja Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. Fryderyka potrwa do 23 października.

W tegorocznym Konkursie Chopinowskim weźmie udział 84 pianistów z 20 krajów urodzonych w latach 1995-2009.

Najliczniej reprezentowane w konkursie będą Chiny - 28 pianistów, Polska i Japonia mają po 13 reprezentantów, Kanada i Stany Zjednoczone - po pięciu, Korea Południowa - czterech, Tajpej, Wielka Brytania i Włochy - po trzech, Francja - dwóch, podobnie dwóch pianistów występuje pod neutralną flagą, a po jednym artyście przyjedzie z Niemiec, Portugalii, Malezji, Czech, Hongkongu, Bułgarii, Gruzji, Hiszpanii oraz Wietnamu.

Polskę reprezentować będą: Piotr Alexewicz, Michał Basista, Mateusz Dubiel, Adam Kałduński, Antoni Kłeczek (także Stany Zjednoczone), Mateusz Krzyżowski, Viet Trung Nguyen (także Wietnam), Piotr Pawlak, Yehuda Prokopowicz, Zuzanna Sejbuk, Jan Widlarz, Andrzej Wierciński i Krzysztof Wierciński.

Organizatorem konkursu jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Powołany w 2001 r. instytut jest największym na świecie centrum chopinowskim, które promuje, chroni, bada i upowszechnia dziedzictwo Fryderyka Chopina.