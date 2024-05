W miejscowości Orchówek na Lubelszczyźnie kierujący cuprą na łuku drogi stracił panowanie nad autem, uderzył w skarpę i dachował. Samochodem podróżowało czterech młodych mężczyzn. 23-letni pasażer zginął.

Rozbity samochód / KPP Włodawa / Policja

Do tragicznego wypadku doszło we wtorek ok. g. 21.00. Jak poinformował podkom. Kamil Karbowniczek z lubelskiej policji, strażacy pomogli wydostać się z samochodu 18-latkowi z powiatu garwolińskiego. Był pijany, miał blisko 1,5 promila alkoholu w organizmie. Nietrzeźwi byli również pozostali podróżujący pojazdem.

Kilkanaście metrów od pojazdu policjanci znaleźli 23-latka, który nie dawał oznak życia. Po podjętej reanimacji, zespół ratownictwa medycznego przewiózł mężczyznę do szpitala, gdzie mimo udzielonej pomocy, mężczyzna zmarł.

Do szpitala trafił również 18-latek, który doznał ogólnych potłuczeń ciała i pozostał na obserwacji. Policjanci zatrzymali dwóch 20-latków, którzy również podróżowali cuprą. Funkcjonariusze ustalają, kto w momencie wypadku siedział za kierownicą.

Mężczyźni z powiatu garwolińskiego przyjechali na majówkę do Okuninki. 18-latek pożyczył auto od ojca. Prawo jazdy miał od 9 dni - przekazał podkom. Karbowniczek.

Lubelszczyzna: 7 wypadków w ciągu doby

Policjanci apelują do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozsądek i jazdę zgodnie z przepisami i przypominają, że piękna pogoda nie zawsze idzie w parze z bezpieczeństwem na drogach.

Tylko minionej doby na Lubelszczyźnie doszło do 7 wypadków, w których 4 osoby zginęły, a 7 zostało rannych.