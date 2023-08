​Problemy ze znalezieniem lekarzy pediatrów na zastępstwo - to powód czasowego zamknięcia pediatrii i porodówki w Szpitalu Powiatowym we Włodawie. Pacjenci nie będą mogli z nich korzystać do połowy sierpnia, ale od 16 sierpnia grafiki są już obsadzone.

Na co dzień szpital, żeby zapewnić działanie oddziałów, posiłkuje się również emerytowanymi lekarzami — mówi Teresa Szpilewicz dyrektorka szpitala we Włodawie. Pediatrów brakuje w całej Polsce, jednak w małych miasteczkach oddalonych od dużych ośrodków trudniej jest wypełnić braki — przyznaje. Ze względu na urlopy lekarzy, nie udało się stworzyć grafika, żeby zapewnić dyżury na pierwsze dwa tygodnie sierpnia. Do ostatniej chwili próbowano znaleźć zastępstwo, w końcu zapadła decyzja o zawieszeniu działalności oddziału pediatrycznego i porodówki z neonatologią, która jest częścią oddziału ginekologicznego. Ten ostatni funkcjonuje normalnie. Najbliższy oddział pediatryczny i porodówka znajdują się w oddalonym o około 50 km. Chełmie. Pediatria i porodówka we Włodawie zaczną przyjmować od 16 sierpnia. Jak zapewniła reportera RMF dyrektorka szpitala, grafik lekarzy jest obsadzony.

