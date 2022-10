"W związku z obecną sytuacją humanitarną w Ukrainie wracamy z tematem zbiórki żywnościowej 'Help UA Package', która cały czas trwa" - piszą wolontariusze na facebookowej grupie "Pomoc dla Ukrainy - PKP Wrocław". Dodają, że punkt pomocy uchodźcom na dworcu kolejowym stał się obecnie miejscem, gdzie można przekazywać żywność.

/ Fundacja Ukraina / Facebook

Celem projektu "Help UA Package" jest dostarczenie paczek z żywnością ofiarom rosyjskiej agresji na Ukrainę. Jak informuje prowadząca go od dłuższego czasu Fundacja Ukraina, trafiają one do miast, gdzie kryzys humanitarny odczuwa się najbardziej.

To Mikołajów, Żytomierz, Zaporoże, Charków czy obwód Doniecki - wymienia Hubert Cymbalista z Fundacji Ukraina.

Chodzi o to, żeby ludzie dostali paczki, dzięki którym będą mieli jedzenie na 2 tygodnie - dodaje.

W projekcie biorą też udział organizacje z Ukrainy, które później zajmują się przewiezieniem paczek. Jak informowała jakiś czas temu Fundacja Ukraina, w jednym z tygodni w październiku udało się pomóc 762 mieszkańcom Charkowa, wysyłając 12 palet pomocy humanitarnej. Orientacyjny koszt przygotowania paczki dla dorosłych to 60 zł, a dla dzieci - 40 zł.

Co jest w paczkach?

W skład zestawu dla dzieci wchodzą m.in. musli, przecier owocowy czy tubki z pastą czekoladową. Paczki dla dorosłych zawierają np. mąkę, sól, cukier, chleb ryżowy i konserwy mięsne.

Te produkty można przynosić do magazynu Fundacji Ukraina przy ul. Tęczowej 84A we Wrocławiu i - obecnie - także do punktu pomocy uchodźcom na Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 105.

Projekt możemy też wesprzeć finansowo przekazując darowiznę na konto kampanii "SAVE UKRAINE" z tytułem wypłaty "HELP UA PACKAGE" lub bezpośrednio na stronie zbiórki.