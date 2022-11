​Najpierw uczą się języków programowania, a potem dostają pracę w branży IT. Taki projekt kierowany do ukraińskich uchodźców wojennych jest realizowany we Wrocławiu. Nazwano go "Ty nowa, Ty nowy - dla Ukrainy odnowy".

/ Agencja "PR Manager" / Materiały prasowe Wdrażamy naszych uczestników, którzy ukończyli kurs do banków. Drugi etap to jest etap stażu, który jest - zaznaczam - płatnym stażem w połączeniu dalej z kursem trwającym kolejne 6 miesięcy. Po tym okresie dajemy gwarancję zatrudnienia - mówi Filip Majchrowski, prezes zarządu spółki realizującej projekt. Jest on skierowany do osób bez doświadczenia w zakresie programowania. By wziąć w nim udział, muszą one przejść przez proces rekrutacji. Co ciekawe - założenie jest takie, że jeśli uczestnicy wrócą do Ukrainy, będą mogli tam kontynuować podjęta w Polsce pracę. Mój plan jest taki, że chciałabym po końcu wojny wrócić do Ukrainy. Bardzo ją lubię i moje miasto Kijów, w którym się urodziłam i bardzo tęsknię teraz za nim - podkreśla Julia, jedna z uczestniczek wrocławskiego projektu. / Agencja "PR Manager" / Materiały prasowe W pierwszej pilotażowej odsłonie projektu "Ty nowa, Ty nowy - dla Ukrainy odnowy" bierze udział 30 osób. Będą kolejne nabory. Zobacz również: Awaria prądu w Siechnicach. Spokojnie, to tylko ćwiczenia

​Dwulatek sam na ruchliwej ulicy

Długi weekend w Karkonoskim Parku Narodowym. "Ogromna frekwencja"

Nie ma tymczasowego aresztu dla byłego senatora Tomasza Misiaka