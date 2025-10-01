"Uwaga! W dniach 2-11.10 będzie zrzucana szczepionka dla lisów przeciw wściekliźnie. Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - taki alert dostali w środę mieszkańcy Podkarpacia.

Tak wygląda szczepionka dla lisów / Wojciech Pacewicz / PAP

Akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie na Podkarpaciu potrwa od czwartku, 2 października, do soboty, 11 października.

Informował o tym już wcześniej Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii, natomiast w środę do mieszkańców województwa Rządowe Centru Bezpieczeństwa rozesłało alerty. W ramach akcji szczepionki w kapsułkach będą zrzucane z samolotów.

"Nie dotykaj kapsułki i nie dopuszczaj do niej zwierząt domowych!" - brzmi ostrzeżenie RCB.



/ Materiały prasowe

Kapsułka-przynęta ze szczepionką będzie wydzielała specyficzny zapach. Wewnątrz znajdzie się aluminiowo-plastikowy pojemnik z płynną substancją.

"Bezpośredni kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej" - informuje Podkarpacki Wojewódzki Lekarz Weterynarii.