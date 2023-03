W Lublinie rusza akcja ratowania żab i ropuch migrujących w okolicach Zalewu Zemborzyckiego. Chętni mogą się przyłączyć i pomóc w przenoszeniu płazów w bezpieczne miejsca.

Żaba wodna / Shutterstock

To kolejna edycja akcji organizowanej przez miasto. W okolicach Zalewu Zemborzyckiego, w pasie drogowym ul. Janowskiej i Lipskiej ustawiono płotki naprowadzające, by uniemożliwić zwierzętom wejście na ruchliwe ulice. Przemieszczając się wzdłuż barierek płazy będą wpadać do pojemnika, skąd przenoszone będą do zbiorników wodnych: z ul. Janowskiej do stawów przy ul. Koło, zaś z ul. Lipskiej pod wiadukt kolejowy na ul. Tęczowej.

W Polsce wszystkie gatunki żab i ropuch są pod ochroną. Wczesna wiosna, to czas wzmożonej migracji płazów. Na ich drodze znajdują się ruchliwe jezdnie oraz kanały czy studzienki, do których wpadają i nie potrafią się wydostać. Zachęcamy mieszkańców Lublina do włączenia się w pomoc przy przenoszeniu płazów w bezpieczne miejsca. Apelujemy również do kierowców o zmniejszenie prędkości i zachowanie szczególnej ostrożności w pobliżu zbiorników wodnych - mówi Blanka Rdest-Dudak, dyrektor Wydziału Zieleni i Gospodarki Komunalnej.

Osoby, które chcące wziąć udział w akcji są proszone o wysłanie zgłoszenia na e-mail: komunalna@lublin.eu.