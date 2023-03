W Janowie Podlaskim na Lubelszczyźnie trwa protest. Pracownicy państwowej stadniny koni arabskich całą noc pilnowali bramy wjazdowej do obiektu. Nie chcą wpuścić tam Hanny Sztuki, którą na stanowisko pełniącej obowiązki prezesa powołał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Protest w stadninie koni w Janowie Podlaskim / Gorąca Linia RMF FM

Pracownicy stadniny koni arabskich w Janowie Podlaskim wyznaczyli od wczoraj dyżury i cały czas pilnują przy bramie, aby na teren obiektu nie wjechał nikt obcy, a zwłaszcza nowo powołana prezes - Hanna Sztuka. Podkreślają, że opieka nad zwierzętami odbywa się bez zakłóceń.

Pracownicy stadniny liczyli na to, że skoro ze stanowiska zrezygnował Lucjan Cichosz, to zastąpi go wiceprezes Przemysław Bartoszek, który zyskał zaufanie swoją fachowością i pomysłami. Tymczasem ten, zaraz po tym, jak do stadniny dotarła wiadomość o powołaniu Hanny Sztuki, złożył wypowiedzenie, bo nie chce z nią pracować.

Pracownicy są przygnębieni, sfrustrowani i uważają zmianę za złą dla stadniny. Domagają się cofnięcia decyzji przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Zdjęcia udostępnione przez protestujących / Gorąca Linia RMF FM

"Kontrowersyjna osoba"

To już szósta zmiana na stanowisku prezesa państwowej stadniny koni w Janowie Podlaskim od 2016 roku, kiedy to były już minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel z Janowa Podlaskiego pożegnał ówczesnego prezesa Marka Trelę, a z Michałowa - Jerzego Bialoboka.

Pracownicy stadniny w Janowie Podlaskim nie chcą Hanny Sztuki na stanowisku prezesa z dwóch powodów. Po pierwsze, uważają ją za osobę kontrowersyjną, "która w świecie hodowców koni czystej krwi arabskiej jest powszechnie uznana za osobę, która nigdy nie kierowała się dobrem objętych przez siebie jednostek, a raczej własnym interesem". "Działając na szkodę tych jednostek" - czytamy w liście podpisanym przez kilkudziesięciu pracowników.

Po drugie, dotychczasowy prezes Lucjan Cichosz - jak napisali - ustabilizował sytuację finansową. Niedawno dołączył wiceprezes Przemysław Bartoszek. Oczekiwano, że po odejściu prezesa Cichosza właśnie on zastąpi go na stanowisku.

Jak podkreślają pracownicy, po kilkuletnich zawirowaniach stadnina w Janowie Podlaskim wychodziła na prostą. Nie widzą więc powodu do tych zmian - domagając się ich natychmiastowego cofnięcia.