"Super Express" ustalił, że Ziobro ma pozwolenie na broń. Przeszedł szkolenie strzeleckie i może nosić przy sobie pistolet na co dzień.

Mam uprawnienia na broń, w tym do celów sportowych. Od kilku lat dla sportu i rekreacji strzelam w weekendy na strzelnicy - tłumaczy "Super Expressowi" Ziobro. Dlatego wracając po weekendzie do Warszawy - gdzie broń na co dzień przechowuję - miałem ją ze sobą. Na konferencji w Bełchatowie zatrzymałem się w drodze do stolicy. Zgodnie z przepisami nie mogłem jej pozostawić w samochodzie - stwierdził w komentarzu. Polecam strzelectwo, bardzo dobrze relaksuje, a ponadto sport ten uczy odpowiedzialności - dodał.