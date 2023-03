Susze, które nawiedzały Europę od 2015 r., były najdotkliwsze w skali ostatnich 400 lat – informują naukowcy na łamach "Nature Communications Earth & Environment".

W latach 2015-2018 zachodnią i środkową Europę nawiedziły dotkliwe susze. Były one najbardziej ekstremalne w skali ostatnich 400 lat, mimo że wcześniej, w XVII i XVIII w., zdarzały się kilkuletnie suche okresy na kontynencie - piszą naukowcy z australijsko-niemieckiego zespołu.

O tym, że susze z ostatnich lat były wyjątkowe w skali kilku stuleci, świadczą badania słojów drzew. Zespół pod kierunkiem Mandy Freund z University of Melbourne (Australia) i Gerharda Helle z GeoForschungsZentrum Potsdam (Niemcy) analizowali skład fizykochemiczny słojów drzew (izotopy węgla i tlenu) z 26 miejsc w całej Europie.

Naukowcy odkryli kilka faz klimatycznych, przez które przechodziła Europa w ostatnich stuleciach. Lata 1600-1650 należały do wilgotnych, zwłaszcza w środkowo-zachodniej i północno-zachodniej Europie. Następnie przez ok. dwa stulecia panował klimat bardziej suchy, a ok. 1875 r. nastał klimat umiarkowany w porze letniej, który utrzymywał się do połowy XX w. Od tego czasu widoczny jest stały trend w kierunku coraz bardziej suchego klimatu.

Zdaniem badaczy, wyjątkowa intensywność najnowszych okresów suchych, niespotykana w ciągu ostatnich 400 lat, może wynikać z oddziaływania człowieka na klimat.