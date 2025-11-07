W związku z obchodami Narodowego Święta Niepodległości w Warszawie kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą przygotować się na poważne utrudnienia w ruchu. Już od piątku w centrum miasta będą obowiązywać zakazy parkowania, a w następnych dniach zamykane będą kolejne ulice. Zmienią się także trasy wielu autobusów i tramwajów.

Plac Piłsudskiego w Warszawie / Shutterstock

Zakazy parkowania i próba generalna

W piątek, 7 listopada, w godzinach 7:00-14:00 na ulicy Królewskiej, wzdłuż Ogrodu Saskiego, obowiązuje zakaz parkowania.

To z powodu przygotowań do próby generalnej przed głównymi uroczystościami państwowymi, które odbędą się na placu Piłsudskiego.

Utrudnienia w poniedziałek - Capstrzyk Niepodległości

W poniedziałek po południu i wieczorem w rejonie placu Piłsudskiego oraz Krakowskiego Przedmieścia spodziewane są kolejne ograniczenia w ruchu pieszym i kołowym. Autobusy zostaną skierowane na trasy objazdowe.

W godzinach 16:30-19:30 plac Piłsudskiego będzie zamknięty dla ruchu pomiędzy ulicami Królewską i Wierzbową z powodu Capstrzyku Niepodległości. "Autobusy linii 106, 107, 111, 128, 175 będą kierowane na trasy objazdowe" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Wieczorem na placu Zamkowym odbędzie się zgromadzenie, a następnie przemarsz Krakowskim Przedmieściem, Tokarzewskiego-Karaszewicza na plac Piłsudskiego.

"Policja może zdecydować o czasowym wstrzymaniu ruchu na wybranych ulicach. Na objazdy mogą zostać skierowane autobusy linii: 107, 111, 116, 128, 175, 178, 180 i 503" - przekazał ZTM.





11 listopada - zamknięte ulice i objazdy

We wtorek, 11 listopada, w dniu Narodowego Święta Niepodległości, nie będzie można parkować na ulicach wokół placu Piłsudskiego, a także na placach Małachowskiego i Teatralnym.

W godzinach 10:00-14:00 ulice wokół placu Piłsudskiego zostaną całkowicie zamknięte dla ruchu. "Czasowo ruch zostanie wstrzymany także w godzinach 11:15-11:40 oraz 13:10-13:40 podczas przemarszu pododdziałów Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych z placu Teatralnego na plac Piłsudskiego i z powrotem.

Żołnierze i mundurowi przejdą ulicami: Senatorską, Miodową, Krakowskie Przedmieście i Królewską" - przekazał stołeczny ratusz.





Parady motocyklistów i Marsz Niepodległości

Tego dnia ulicami Warszawy przejadą także dwie parady motocyklistów oraz przejdzie Marsz Niepodległości.

Motocyklowa Parada Niepodległości wystartuje o 11:30 z Wilanowa, a MotoParada Niepodległości o 12:00 z Sulejówka.

Marsz Niepodległości odbędzie się w godzinach 14:00-19:00. Uczestnicy spotkają się na rondzie Dmowskiego, a następnie przejdą Alejami Jerozolimskimi, przez most Poniatowskiego i dalej ulicami Wał Miedzeszyński, Wybrzeże Szczecińskie i Siwca na błonia stadionu Narodowego.

W związku z tym zamknięte będą Aleje Jerozolimskie od Emilii Plater w kierunku ronda Dmowskiego, most i aleja Poniatowskiego do ronda Waszyngtona oraz Wybrzeże Szczecińskie między mostami Świętokrzyskim i Poniatowskiego. Policja może także zamknąć ruch na Wisłostradzie pomiędzy ulicą Ludną a mostem Śląsko-Dąbrowskim.

Zmiany w komunikacji miejskiej

11 listopada metro będzie kursowało częściej - linia M1 co ok. 4 minuty, a M2 co ok. 5 minut. Komunikacja naziemna niemal przez cały dzień będzie kursowała zmienionymi trasami.

"Autobusy i tramwaje, które jeżdżą ulicami pokrywającymi się z miejscami uroczystości, a także trasami zgromadzeń, przemarszów i 35. Biegu Niepodległości oraz ulicami poprzecznymi, będą kierowane na trasy objazdowe przebiegające najbliższymi przejezdnymi ciągami komunikacyjnymi. Możliwe są także skrócenia tras i chwilowe wstrzymania ruchu" - poinformował ZTM.

Apel do kierowców

Kierowcy powinni omijać ścisłe centrum Warszawy, jeśli tylko mają taką możliwość. Przez cały dzień należy spodziewać się licznych zgromadzeń, przemarszów i czasowych zamknięć ulic.

Warto wcześniej zaplanować trasę przejazdu lub wybrać komunikację miejską, która - mimo zmian - będzie kursować częściej niż zwykle.